CAN féminine : Le sélectionneur des Lionnes s'attend à un match compliqué face au Mali

L’équipe nationale féminine de football se rend sur la pelouse de Lat-Dior, ce mercredi, pour affronter le Mali. Si les Lionnes sont mieux outillées, elles pourraient quand même connaître quelques difficultés pour cette manche aller du second tour des qualifications pour la prochaine CAN féminine.

C'est en tout cas l'avis du sélectionneur, Mame Moussa Cissé. «Ce seront des matches extrêmement compliqués face à une grande équipe du Mali, demi-finaliste de la précédente édition de la Coupe d’Afrique des nations féminine », a dit le coach dans un entretien paru sur le site de la CAF.

Et Mame Moussa Cissé d’ajouter : « Et je vous dis sincèrement que l’équipe malienne sera la favorite de cette double confrontation. Mais nous avons des atouts dans notre manche pour aller chercher la qualification. »

Le premier match de ce barrage en aller-retour aura lieu au stade Lat-Dior, ce mercredi 16 février. Au retour, le Mali reçoit les Lionnes du Sénégal entre le 21 et le 23 février.

La sélection qui sortira vainqueur de cette double confrontation validera son billet pour Maroc 2022. La dernière participation du Sénégal à une CAN féminine remonte à 2012.