Blessure de Sadio Mane : Le communiqué officiel du Bayern Munich écarte le forfait pour le mondial 2022 !

Le communiqué officiel du Bayern de Munich vient de tomber ! Et, contrairement au forfait annoncé par le L’Equipa dans sa parution de ce mercredi matin, annonçant le forfait de Sadio Mané, la blessure de l’attaquant sénégalais n’est pas si grave.

L’information a été confirmée par un communiqué émanant de la direction du club bavarois qui parle d’une blessure légère et d’une absence de quelques jours… Voici in extenso le communiqué publié sur le compte twitter du club bavarois…

« Sadio Mané s'est blessé à la tête du péroné droit au #FCBSVW. Il est absent pour le match contre Schalke. D'autres examens suivront dans les prochains jours, le FC Bayern est en contact avec la partie médicale de la Fédération sénégalaise de Football. »

Ceci confirme ce que votre site d’informations vous annoncez un peu plus tôt, à savoir les tentatives de manipulations et de désinformations venant de certains médias dont L’Equipe. Pour l’heure, un forfait de Sadio Mané n’est pas à l’ordre du jour.