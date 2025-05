Bagarre sanglante entre un berger et un paysan à Touba : 2 ans et 3 mois de prison pour Amadou Ka et Aliou Badara Diagne

Si le vol de bétail est une sérieuse préoccupation dans le monde rural, un autre fléau, tout aussi alarmant, s'y développe : les affrontements entre bergers et cultivateurs, aujourd'hui monnaie courante au Sénégal.



C'est dans ce contexte que le tribunal des flagrants délits de Diourbel a été saisi hier d'une affaire de coups et blessures volontaires réciproques impliquant Amadou Ka, un berger de 19 ans, et Aliou Badara Diagne, un agriculteur de 66 ans.



À l'origine de cette altercation sanglante, la colère d'Aliou Badara Diagne dont les récoltes ont été détruites par les bêtes conduites par Amadou Ka. Une dispute a éclaté entre les deux hommes, suivie d'une bagarre. Résultat des courses : Amadou Ka a administré des coups de coupe-coupe à son adversaire, qui a riposté avec des coups de gourdin.



La police et les sapeurs-pompiers sont intervenus une fois alertés. Par la suite, les deux hommes ont porté plainte. Amadou Ka a produit un certificat médical avec une incapacité temporaire de travail (ITT) de trois semaines, et Aliou Badara Diagne, une ITT de soixante jours.



Face au juge, chacun des prévenus a imputé le tort à l'autre, tout en reconnaissant qu'il y a eu des échanges de coups. Il est à noter qu'avant l'audience, les deux familles s'étaient rapprochées pour tenter un règlement à l'amiable.



Le procureur Papa Khalil Fall avait requis cinq ans de prison contre Amadou Ka et six mois ferme contre Aliou Badara Diagne. Les appels à la clémence de Me Assane Dioma Ndiaye, avocat de la défense, n'ont pas empêché les condamnations : Amadou Ka a écopé de deux ans de prison ferme et Aliou Badara Diagne de trois mois d'emprisonnement ferme.