Bacary Cissé : « Sadio Mané n’a aucun problème avec Cristiano Ronaldo…»

Le conseiller en communication de Sadio Mané, s'est exprimé ce mardi pour démentir fermement les récentes rumeurs concernant son client. Selon le journaliste sportif, il n'y a aucun problème entre l'attaquant sénégalais et son coéquipier, Cristiano Ronaldo, au sein du club saoudien d'Al-Nasr. De plus, aucun transfert ou prêt de Sadio Mané n’est à l’ordre du jour selon Bacary qui s’est voulu rassurant.

« Nous n'avons pas connaissance d'un problème entre Sadio Mané et ses coéquipiers en l’occurrence Cristiano Ronaldo. Ils (Sadio et Cristiano) sont très proches et sont quasiment des voisins. Aucun départ n'est à l'ordre du jour. Il s'entraîne correctement avec Al-Nasr et se prépare pour les prochaines échéances. Pour l'instant, nous n'avons reçu aucune information concernant un éventuel départ de Sadio », a déclaré Bacary Cissé sur les ondes de la radio RFM.

Ces déclarations viennent ainsi balayer les spéculations qui circulaient ces derniers jours sur une supposée brouille entre les deux stars d'Al-Nasr. Bacary Cissé a tenu à remettre les pendules à l'heure et à rassurer sur la bonne entente au sein du club saoudien. Arrivé l’été dernier en provenance du Bayern Munich, Sadio Mané est sous contrat avec Al-Nasr jusqu’en 2026.