Amitié/Sicap Karak : Des homosexuels surpris en pleins ébats au sein de la mosquée

Ce mercredi, il y a eu deux matches dans les quartier Amitié, Baobab et Sicap Karack. Alors que presque tous les Sénégalais étaient concentrés sur le match du Sénégal contre le Burkina Faso, deux individus se livraient à une partie de jambes en l’air au sein de la mosquée. Il s’agit de O. Diallo âgé de 35 ans et de D. Camara mineur âgé de 16 ans.





Selon les informations rapportées par le journal Libération, le susnommé Diallo est un maître coranique qui loge dans la mosquée où il dispose d’un local pour enseigner aux enfants.



Arrêtés, ils ont tous été incriminés pour acte contre nature et pédophilie et détournement de mineur contre le premier alors que le second est poursuivi pour acte contre nature.



Les actes contre nature sont devenus récurrents et récemment, la loi contre l’homosexualité a été rejetée par l’Assemblée nationale du Sénégal. Le collectif And Samm Jikko Yi et l’ONG Jamra continuent de presser le chef de l’État malgré les assurances sur la question de la légalisation de l'homosexualité.