Amendes : Bombardier et Tapha Tine ont perdu près de 4 millions…

La note a été assez salée pour les deux lutteurs qui ont été délestés de 3.820.000 FCFA par le comité de gestion de lutte (CNG) ce dimanche à l’issue de leur duel à l’Arène nationale de Pikine. Avec les nombreuses violations dont ils se sont rendus coupables, le règlement a été appliqué dans toute sa rigueur…



En plus d’avoir perdu son combat sur une décision arbitrale, suite à sa blessure au coude, Bombardier a perdu la somme de 1.200.000 FCFA, délestée de son reliquat. Le B52 a subi cette sanction financière pour ne pas avoir respecté le nombre d’accompagnants dans l’enceinte (60.000 FCFA, dépassement du temps de préparation (140.000 FCFA) en plus d’un avertissement pour usage du feu dans l’arène (1.000.000 FCFA.)



Tapha Tine lui a été sanctionné pour pratiquement les mêmes motifs (usage du feu 1.000.000 FCFA) en plus d’avoir introduit un miroir dans l’arène (1.000.000 FCFA.) Par ailleurs, le dépassement du temps de préparation et du Touss a coûté pas moins de (210.000 FCFA) au géant du Baol…



Le Cng s’est ainsi emparé de près de 4 millions de FCFA compte non tenu des 200.000 FCFA délestés aux lutteurs, Bebe Diène et Gakou 2 ce week-end.