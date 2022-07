Aliou Cissé après son sacre aux CAF Awards 2022 : « J’ai ce soir une pensée émue envers Bruno Metsu et Karim Séga Diouf »

C’est un Aliou Cissé très fier et reconnaissant qui a pris la parole ce soir au cours de la cérémonie des CAF Awards pour remercier ceux qui ont voté pour lui et l’ont désigné meilleur entraîneur africain de l’année.



« Je voudrais tout d’abord avoir un mot pour mes confères lauréats et les féliciter pour le travail qu’ils réalisent au quotidien… Je suis très honoré et très ému à la fois par cette distinction qui vient de m’être décernée. Je remercie Dieu de m’avoir guidé sur mon chemin, tant dans mes doutes que dans mes moments d’espoir. »

Par la suite, il dédiera ce trophée à feu Bruno Metsu, son ami et ancien entraîneur de même que Karim Sega Diouf qui a largement contribué à sa carrière d'entraîneur. « J’ai ce soir une pensée émue envers deux grands noms du football sénégalais, qui ont guidé mes premiers pas dans ce métier: Bruno Metsu et Karim Séga Diouf … »

Poursuivant, il dira être persuadé « qu’il ne peut y avoir de distinction individuelle sans le concours d’une grande équipe, d’une fédération mobilisée et d’un pays passionné. À travers cette distinction, c’est avant tout la reconnaissance de l’identité sénégalaise et du savoir africain que les électeurs viennent de saluer. Je tiens pour cela à remercier l’ensemble des joueurs que j'ai l'honneur d’encadrer depuis le début de cette aventure… »