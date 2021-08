Accueil et satisfaction des usagers : Le PNUD et l’ADIE forment le personnel des Espaces Sénégal Services au label Marianne

L’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ont lancé ce 27 août 2021 un atelier de sensibilisation sur le Label Marianne au bénéfice du personnel des Espaces Sénégal Services (ESS). La référence Marianne consiste à utiliser des mécanismes aux normes des standards internationaux afin de garantir la satisfaction de l’usager du service public.

Cette activité entre dans le cadre de la collaboration entre le PNUD et le Ministère de l’Economie numérique et des Télécommunications pour la mise en œuvre du projet d’appui à la gouvernance numérique (PAGNUM), dans son volet « opérationnalisation des ESS ». Les ESS ont ainsi bénéficié d’un appui du PNUD qui s’est associé avec le cabinet Deloitte pour former le personnel de 06 sites pilotes (Dakar, Fatick, Kaolack, Louga, Saint-Louis et Thiès) sur le Label Marianne à partir du 06 septembre 2021.



La mise en service des Espaces Sénégal Services se poursuit à travers les 46 capitales départementales du pays avec pour mission principale de prendre en charge les préoccupations quotidiennes des usagers grâce au déploiement de services numériques innovants entre autres. Ce qui fait dire au directeur général de l’ADIE, Cheikh Bakhoum que « ces Espaces Sénégal Services viendront en appui aux acteurs territoriaux afin de délivrer des services publics de qualité tout en prenant en compte la satisfaction des usagers ; cette approche collaborative exige de l’État un repositionnement de l’Administration pour asseoir une meilleure coordination des activités dans le sens de l’amélioration de la qualité du service public ».

Le PNUD, pour sa part, s’intéresse particulièrement au volet gouvernance de ces Espaces Sénégal Services afin de leur permettre de disposer d’un modèle de gestion pérenne qui permettra d’assurer leur durabilité. Le Représentant résident adjoint du PNUD Sénégal, M. El Kebir ALAOUI a réitéré l’engagement du Programme à accompagner les Espaces Sénégal Services qui participent, selon lui, au renforcement de la bonne gouvernance. "Je me réjouis de cet engagement pour une meilleure qualité de service dans l’administration, qui soit mesurable et aux normes des standards internationaux", a-t-il dit à l'entame de son propos.

Cet atelier de présentation du Label Marianne et de sensibilisation des parties prenantes sur l’importance de disposer d’une démarche qualité dans la délivrance des services publics constitue donc la première étape d’une série d’activités visant à assurer et maintenir un niveau de qualité élevé dans les espaces Sénégal Services sur tous les plans pour la satisfaction des usagers.