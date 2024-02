1/4 de finale CAN 2024 : L’Afrique du Sud renverse le Cap-Vert aux tirs au but !

Dans un match intense et disputé de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, l'équipe d'Afrique du Sud a réussi à se qualifier pour les demi-finales en remportant une séance de tirs au but palpitante contre le Cap-Vert (0-0, 2-1 t.a.b.)



Les Bafana-Bafana rejoingnent le Nigéria pour une demi-finale très prometteuse prévue le mercredi 7 janvier à 17h00 GMT.

Les Bafana Bafana avaient créé la surprise en éliminant le favori, le Maroc, en huitièmes de finale. Ce samedi, le Cap-Vert et l’Afsud se sont affrontés ardemment tout au long du temps réglementaire, sans qu'aucun but ne soit inscrit, conduisant à une prolongation tout aussi intense.

Malgré les efforts déployés par les joueurs des deux côtés, la défense robuste et les performances des gardiens ont maintenu les filets intacts. Aux tirs au but, les Sud-Africains se sont révélés plus précis, marquant deux tirs, tandis que le Cap-Vert, ont buté sur un excellent gardien, Williams, auteur de quatre arrêts. Une performance inédite en phase finale de Coupe d’Afrique.