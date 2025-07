cambérène plonge dans le chaos : les agressions se multiplient au milieu des affrontements

Tandis que Cambérène est toujours secouée par les tensions entre les jeunes manifestants et les forces de l'ordre, un autre péril plus insidieux s'installe dans le silence : une augmentation d'agressions brutales. Profitant du chaos et de la confusion, des personnes aux intentions malveillantes propagent l'effroi, en visant particulièrement les motocyclistes. De nombreux rapports font état d'interceptions violentes sur la route, de vols et de menaces avec des armes blanches. Des situations préoccupantes que les résidents dénoncent vigoureusement, se sentant coincés entre l’indignation des jeunes et l’augmentation de l’insécurité. Alors que la police de l'unité 15 des Parcelles Assainies intensifie sa présence et mène des patrouilles actives, les réactions des jeunes dans les ruelles persistent, créant une atmosphère volatile où chaque mouvement s'avère périlleux. Le quartier paraît maintenant soumis à une double pression : politique et criminelle.