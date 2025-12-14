La LONASE rend hommage à ses 16 agents retraités!

La Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a organisé une cérémonie de départ à la retraite pour honorer 16 de ses agents qui tirent leur révérence après plusieurs décennies de service.







Lors de cette rencontre, le Directeur Général Toussaint Manga a rendu un vibrant hommage à ces collaborateurs dévoués. Il a salué leur contribution, insistant sur la valeur du capital humain pour la réussite et la cohésion de la LONASE. Toussaint Manga a qualifié ces agents de bâtisseurs et de piliers qui ont façonné l’histoire de l’entreprise, rappelant que la retraite est avant tout une transition vers une nouvelle vie axée sur la famille et les aspirations personnelles.







Le Président de la Commission d’Administration, Mamadou Moustapha Camara, a estimé que le départ de ces agents ne signifie pas la rupture avec la grande famille LONASE, mais un changement de rôle dans cette communauté.







La cérémonie s’est terminée sur des vœux de repos mérité et un encouragement à profiter de cette nouvelle étape pour réaliser d’autres projets, reflétant ainsi une culture d’entreprise fondée sur le respect, la solidarité et la valorisation du parcours professionnel de chacun.

