La LONASE rend hommage à ses 16 agents retraités!


La LONASE rend hommage à ses 16 agents retraités!

La Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a organisé une cérémonie de départ à la retraite pour honorer 16 de ses agents qui tirent leur révérence après plusieurs décennies de service.

 

Lors de cette rencontre, le Directeur Général Toussaint Manga a rendu un vibrant hommage à ces collaborateurs dévoués. Il a salué leur contribution, insistant sur la valeur du capital humain pour la réussite et la cohésion de la LONASE. Toussaint Manga a qualifié ces agents de bâtisseurs et de piliers qui ont façonné l’histoire de l’entreprise, rappelant que la retraite est avant tout une transition vers une nouvelle vie axée sur la famille et les aspirations personnelles.

 

Le Président de la Commission d’Administration, Mamadou Moustapha Camara, a estimé  que le départ de ces agents ne signifie pas la rupture avec la grande famille LONASE, mais un changement de rôle dans cette communauté. 

 

La cérémonie s’est terminée sur des vœux de repos mérité et un encouragement à profiter de cette nouvelle étape pour réaliser d’autres projets, reflétant ainsi une culture d’entreprise fondée sur le respect, la solidarité et la valorisation du parcours professionnel de chacun.





Dimanche 14 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Affaire Farba Ngom : Khalifa Rappeur sort un nouveau clip pour rendre hommage au maire des Agnam

Affaire Farba Ngom : Khalifa Rappeur sort un nouveau clip pour rendre hommage au maire des Agnam - 14/12/2025

Arrêtés liberticides : l’impasse du ministère de la Communication ( Par Moussa Ngom)

Arrêtés liberticides : l’impasse du ministère de la Communication ( Par Moussa Ngom) - 14/12/2025

KOLDA / Ngoné Ndour (PCA/SODAV) : « Et rien que sur le téléphone portable, les taxes perdues sont plus de 20 milliards…aujourd’hui, nous attendons que le président de la République… »

KOLDA / Ngoné Ndour (PCA/SODAV) : « Et rien que sur le téléphone portable, les taxes perdues sont plus de 20 milliards…aujourd’hui, nous attendons que le président de la République… » - 14/12/2025

Bénin: arrestation du fils de l'ancien président Boni Yayi (proches)

Bénin: arrestation du fils de l'ancien président Boni Yayi (proches) - 14/12/2025

Grande Nuit de la Littérature 2025 : Fatimé Raymonne Habré désignée Marraine de la 4ème édition à Dakar

Grande Nuit de la Littérature 2025 : Fatimé Raymonne Habré désignée Marraine de la 4ème édition à Dakar - 14/12/2025

Zone militaire n°4 / Opération de sécurisation : un site clandestin d’orpaillage démantelé près de Sabodala

Zone militaire n°4 / Opération de sécurisation : un site clandestin d’orpaillage démantelé près de Sabodala - 14/12/2025

Des pilotes de ligne contraints de dissimuler leurs problèmes de santé mentale pour continuer à voler

Des pilotes de ligne contraints de dissimuler leurs problèmes de santé mentale pour continuer à voler - 14/12/2025

Assemblée générale de la PAFO : Nadjirou Sall salue une organisation renforcée et une Afrique agricole plus unie

Assemblée générale de la PAFO : Nadjirou Sall salue une organisation renforcée et une Afrique agricole plus unie - 14/12/2025

Réforme des finances publiques : le rôle des secrétaires généraux et des responsables de la fonction financière

Réforme des finances publiques : le rôle des secrétaires généraux et des responsables de la fonction financière - 14/12/2025

Situation des finances publiques / Le ministre Cheikh Diba ne change pas d’avis : « Les résultats sont préoccupants… mais pas irrémédiables »

Situation des finances publiques / Le ministre Cheikh Diba ne change pas d’avis : « Les résultats sont préoccupants… mais pas irrémédiables » - 14/12/2025

Politique agricole sénégalaise : L’UCAD et la Commune de Gossas signent une convention de partenariat à travers le Projet « UCAD Agropole »

Politique agricole sénégalaise : L’UCAD et la Commune de Gossas signent une convention de partenariat à travers le Projet « UCAD Agropole » - 14/12/2025

Top 20 mondial - Mbaye Jacques Diop révèle le secret des Lions du Sénégal

Top 20 mondial - Mbaye Jacques Diop révèle le secret des Lions du Sénégal - 13/12/2025

Budget 2026: Tafsir Thioye donne les motifs de ses réserves

Budget 2026: Tafsir Thioye donne les motifs de ses réserves - 13/12/2025

9ᵉ Congrès du SYTS : les travailleurs de Sonatel face aux mutations technologiques et à l’emploi

9ᵉ Congrès du SYTS : les travailleurs de Sonatel face aux mutations technologiques et à l’emploi - 13/12/2025

Miss maths-sciences 2025: l'Académie de Thiès met à l'honneur l'excellence féminine

Miss maths-sciences 2025: l'Académie de Thiès met à l'honneur l'excellence féminine - 13/12/2025

Mondial 2026 : Mbaye Jacques Diop analyse France vs Sénégal et le choc décisif contre la Norvège

Mondial 2026 : Mbaye Jacques Diop analyse France vs Sénégal et le choc décisif contre la Norvège - 13/12/2025

Dégradation de la note du Sénégal : La réaction de Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget

Dégradation de la note du Sénégal : La réaction de Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget - 13/12/2025

Projet Agropole de 50 milliards enterré : le maire de Nguéniène accuse le nouveau régime et interpelle le ministre Serigne Gueye Diop

Projet Agropole de 50 milliards enterré : le maire de Nguéniène accuse le nouveau régime et interpelle le ministre Serigne Gueye Diop - 13/12/2025

Saint-Louis : Lutte contre les violences numériques, les acteurs s'engagent et sonnent la mobilisation

Saint-Louis : Lutte contre les violences numériques, les acteurs s'engagent et sonnent la mobilisation - 13/12/2025

Cambriolage de la Résidence « Totem » à Saly: Trois vigiles accusés de négligence

Cambriolage de la Résidence « Totem » à Saly: Trois vigiles accusés de négligence - 13/12/2025

Sangalkam : 5 membres d’un gang armé, arrêtés pour vol de bétail

Sangalkam : 5 membres d’un gang armé, arrêtés pour vol de bétail - 13/12/2025

Mairie de Rufisque : Un vaste réseau de falsifications de documents démantelé

Mairie de Rufisque : Un vaste réseau de falsifications de documents démantelé - 13/12/2025

Une poignée de main, un compte Wave vidé : S. Baldé vide son compte Wave après une simple salutation

Une poignée de main, un compte Wave vidé : S. Baldé vide son compte Wave après une simple salutation - 13/12/2025

Formation professionnelle : Maïmouna Bousso préoccupée par les jeunes hors milieu scolaire

Formation professionnelle : Maïmouna Bousso préoccupée par les jeunes hors milieu scolaire - 12/12/2025

Leadership des filles à travers l'Athlétisme : l'IA, les IEF et PLAN lancent le projet

Leadership des filles à travers l'Athlétisme : l'IA, les IEF et PLAN lancent le projet "Athletics for future" - 12/12/2025

Mondial 2026 : Le président Diomaye assistera au match d’ouverture contre la France

Mondial 2026 : Le président Diomaye assistera au match d’ouverture contre la France - 12/12/2025

La Cour Suprême renvoie le ministère à ses lacunes réglementaires ( Par Henriette Niang Kandé )

La Cour Suprême renvoie le ministère à ses lacunes réglementaires ( Par Henriette Niang Kandé ) - 12/12/2025

Train Express Régional : Cheikh Diop, nouveau PCA de la Société de Gestion du TER

Train Express Régional : Cheikh Diop, nouveau PCA de la Société de Gestion du TER - 12/12/2025

Can Maroc 2025 : CANAL+ Sénégal annonce un dispositif Spécial Can pour les férus du football

Can Maroc 2025 : CANAL+ Sénégal annonce un dispositif Spécial Can pour les férus du football - 12/12/2025

Journée de l'excellence à l'UIDT de Thiès :

Journée de l'excellence à l'UIDT de Thiès : "Aujourd’hui, nous exportons des géomètres experts alors qu'il y a 15 ans nous en importions" (Recteur) - 12/12/2025

RSS Syndication