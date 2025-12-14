Affaire Farba Ngom : Khalifa Rappeur sort un nouveau clip pour rendre hommage au maire des Agnam


Dimanche 14 Décembre 2025
La LONASE rend hommage à ses 16 agents retraités! - 14/12/2025

Arrêtés liberticides : l’impasse du ministère de la Communication ( Par Moussa Ngom) - 14/12/2025

KOLDA / Ngoné Ndour (PCA/SODAV) : « Et rien que sur le téléphone portable, les taxes perdues sont plus de 20 milliards…aujourd’hui, nous attendons que le président de la République… » - 14/12/2025

Bénin: arrestation du fils de l'ancien président Boni Yayi (proches) - 14/12/2025

Grande Nuit de la Littérature 2025 : Fatimé Raymonne Habré désignée Marraine de la 4ème édition à Dakar - 14/12/2025

Zone militaire n°4 / Opération de sécurisation : un site clandestin d’orpaillage démantelé près de Sabodala - 14/12/2025

Des pilotes de ligne contraints de dissimuler leurs problèmes de santé mentale pour continuer à voler - 14/12/2025

Assemblée générale de la PAFO : Nadjirou Sall salue une organisation renforcée et une Afrique agricole plus unie - 14/12/2025

Réforme des finances publiques : le rôle des secrétaires généraux et des responsables de la fonction financière - 14/12/2025

Situation des finances publiques / Le ministre Cheikh Diba ne change pas d’avis : « Les résultats sont préoccupants… mais pas irrémédiables » - 14/12/2025

Politique agricole sénégalaise : L’UCAD et la Commune de Gossas signent une convention de partenariat à travers le Projet « UCAD Agropole » - 14/12/2025

Top 20 mondial - Mbaye Jacques Diop révèle le secret des Lions du Sénégal - 13/12/2025

Budget 2026: Tafsir Thioye donne les motifs de ses réserves - 13/12/2025

9ᵉ Congrès du SYTS : les travailleurs de Sonatel face aux mutations technologiques et à l’emploi - 13/12/2025

Miss maths-sciences 2025: l'Académie de Thiès met à l'honneur l'excellence féminine - 13/12/2025

Mondial 2026 : Mbaye Jacques Diop analyse France vs Sénégal et le choc décisif contre la Norvège - 13/12/2025

Dégradation de la note du Sénégal : La réaction de Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget - 13/12/2025

Projet Agropole de 50 milliards enterré : le maire de Nguéniène accuse le nouveau régime et interpelle le ministre Serigne Gueye Diop - 13/12/2025

Saint-Louis : Lutte contre les violences numériques, les acteurs s'engagent et sonnent la mobilisation - 13/12/2025

Cambriolage de la Résidence « Totem » à Saly: Trois vigiles accusés de négligence - 13/12/2025

Sangalkam : 5 membres d’un gang armé, arrêtés pour vol de bétail - 13/12/2025

Mairie de Rufisque : Un vaste réseau de falsifications de documents démantelé - 13/12/2025

Une poignée de main, un compte Wave vidé : S. Baldé vide son compte Wave après une simple salutation - 13/12/2025

Formation professionnelle : Maïmouna Bousso préoccupée par les jeunes hors milieu scolaire - 12/12/2025

Leadership des filles à travers l'Athlétisme : l'IA, les IEF et PLAN lancent le projet "Athletics for future" - 12/12/2025

Mondial 2026 : Le président Diomaye assistera au match d’ouverture contre la France - 12/12/2025

La Cour Suprême renvoie le ministère à ses lacunes réglementaires ( Par Henriette Niang Kandé ) - 12/12/2025

Train Express Régional : Cheikh Diop, nouveau PCA de la Société de Gestion du TER - 12/12/2025

Can Maroc 2025 : CANAL+ Sénégal annonce un dispositif Spécial Can pour les férus du football - 12/12/2025

Journée de l'excellence à l'UIDT de Thiès : "Aujourd’hui, nous exportons des géomètres experts alors qu'il y a 15 ans nous en importions" (Recteur) - 12/12/2025

