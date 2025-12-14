Affaire Farba Ngom : Khalifa Rappeur sort un nouveau clip pour rendre hommage au maire des Agnam

Khalifa Rappeur a sorti un clip vidéo pour rendre hommage à Farba Ngom et plaider sa libération. Dans ce clip, il décrit Farba Ngom comme un « détenu politique » et appelle à sa libération immédiate, soulignant son état de santé préoccupant...
