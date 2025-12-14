KOLDA / Ngoné Ndour (PCA/SODAV) : « Et rien que sur le téléphone portable, les taxes perdues sont plus de 20 milliards…aujourd’hui, nous attendons que le président de la République… »


KOLDA / Ngoné Ndour (PCA/SODAV) : « Et rien que sur le téléphone portable, les taxes perdues sont plus de 20 milliards…aujourd’hui, nous attendons que le président de la République… »
En tournée dans le sud, Ngoné Ndour, la PCA de la SODAV a fait face aux artistes locaux pour recueillir leurs doléances et peaufiner des stratégies pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. 
À l’étape de Kolda, elle a accordé un entretien à Dakaractu/Kolda. Ainsi, elle a confié à notre micro l’objectif de sa visite, les défis à relever et les perspectives de la société. Dans cette dynamique, elle a fait face aux doléances des artistes locaux composés d’écrivains, d’artistes, de coiffeurs, de musiciens entre autres.
 
 
« En fait, j'ai beaucoup aimé les échanges fructueux avec les acteurs. D’ailleurs, la sincérité de leur discours et leurs  préoccupations ont répondu aux aspirations de la société appartenant à ces derniers. En ce sens, les artistes ont droit à l'information pour trouver des solutions. À ce titre, il est vrai que le climat était parfois tendu, mais je pense qu'on est arrivé quand même à s'entendre sur des pistes de solutions éclaircissant la lanterne de certains qui ne comprenaient pas. Cette séance d’explication doit permettre de tirer profit de la loi portant sur les droits d’auteur et voisins. Dans la foulée, cela a permis également aux artistes de connaître leur rôle en tant que propriétaire littéraire, artistique au Sénégal. On en a aussi profité pour leur expliquer les grandes questions liées à la mise en œuvre de la rémunération de la copie privée. »
 
 
 
À propos de la piraterie, elle soutient : « une brigade de lutte contre la contrefaçon et la piraterie a été mise en place à Dakar et fait un excellent travail en compagnie de la SODAV. Maintenant, il y a un problème de moyens qui se pose et un problème de modernité parce qu’aujourd'hui, on ne parle plus de cassettes ni de CD. Et la contrefaçon se passe dans le numérique dans les plateformes où les artistes souffrent beaucoup. Donc c'est  l'occasion pour moi de demander à l'État du Sénégal de moderniser la  brigade de lutte contre la contrefaçon et la piraterie. »
 
 
À cela, elle ajoute : « les auteurs de musique, de chorégraphie, de littérature, des arts dramatiques et audiovisuels doivent être protégés et bénéficier de droits d'auteur. Ainsi, ces droits dits voisins du droit d'auteur doivent permettre aux artistes et aux producteurs de percevoir une rémunération. »
 
 
Dans cette lancée, elle précise : « la disposition de la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins concernant la rémunération dure depuis 17 ans. En ce sens, depuis 2016 nous avons perdu beaucoup d'argent. Et rien que sur le téléphone portable, les taxes perdues sont plus de 20 milliards sans compter les autres supports comme les clés USB, les disques durs, les ordinateurs. D’ailleurs aujourd’hui, nous attendons que le président de la République et le Premier ministre apposent leurs signatures pour matérialiser cette loi. Mais, nous attendons encore… »
Autres articles
Dimanche 14 Décembre 2025
Madou Diallo



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Bénin: arrestation du fils de l'ancien président Boni Yayi (proches)

Bénin: arrestation du fils de l'ancien président Boni Yayi (proches) - 14/12/2025

Grande Nuit de la Littérature 2025 : Fatimé Raymonne Habré désignée Marraine de la 4ème édition à Dakar

Grande Nuit de la Littérature 2025 : Fatimé Raymonne Habré désignée Marraine de la 4ème édition à Dakar - 14/12/2025

Zone militaire n°4 / Opération de sécurisation : un site clandestin d’orpaillage démantelé près de Sabodala

Zone militaire n°4 / Opération de sécurisation : un site clandestin d’orpaillage démantelé près de Sabodala - 14/12/2025

Des pilotes de ligne contraints de dissimuler leurs problèmes de santé mentale pour continuer à voler

Des pilotes de ligne contraints de dissimuler leurs problèmes de santé mentale pour continuer à voler - 14/12/2025

Assemblée générale de la PAFO : Nadjirou Sall salue une organisation renforcée et une Afrique agricole plus unie

Assemblée générale de la PAFO : Nadjirou Sall salue une organisation renforcée et une Afrique agricole plus unie - 14/12/2025

Réforme des finances publiques : le rôle des secrétaires généraux et des responsables de la fonction financière

Réforme des finances publiques : le rôle des secrétaires généraux et des responsables de la fonction financière - 14/12/2025

Situation des finances publiques / Le ministre Cheikh Diba ne change pas d’avis : « Les résultats sont préoccupants… mais pas irrémédiables »

Situation des finances publiques / Le ministre Cheikh Diba ne change pas d’avis : « Les résultats sont préoccupants… mais pas irrémédiables » - 14/12/2025

Politique agricole sénégalaise : L’UCAD et la Commune de Gossas signent une convention de partenariat à travers le Projet « UCAD Agropole »

Politique agricole sénégalaise : L’UCAD et la Commune de Gossas signent une convention de partenariat à travers le Projet « UCAD Agropole » - 14/12/2025

Top 20 mondial - Mbaye Jacques Diop révèle le secret des Lions du Sénégal

Top 20 mondial - Mbaye Jacques Diop révèle le secret des Lions du Sénégal - 13/12/2025

Budget 2026: Tafsir Thioye donne les motifs de ses réserves

Budget 2026: Tafsir Thioye donne les motifs de ses réserves - 13/12/2025

9ᵉ Congrès du SYTS : les travailleurs de Sonatel face aux mutations technologiques et à l’emploi

9ᵉ Congrès du SYTS : les travailleurs de Sonatel face aux mutations technologiques et à l’emploi - 13/12/2025

Miss maths-sciences 2025: l'Académie de Thiès met à l'honneur l'excellence féminine

Miss maths-sciences 2025: l'Académie de Thiès met à l'honneur l'excellence féminine - 13/12/2025

Mondial 2026 : Mbaye Jacques Diop analyse France vs Sénégal et le choc décisif contre la Norvège

Mondial 2026 : Mbaye Jacques Diop analyse France vs Sénégal et le choc décisif contre la Norvège - 13/12/2025

Dégradation de la note du Sénégal : La réaction de Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget

Dégradation de la note du Sénégal : La réaction de Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget - 13/12/2025

Projet Agropole de 50 milliards enterré : le maire de Nguéniène accuse le nouveau régime et interpelle le ministre Serigne Gueye Diop

Projet Agropole de 50 milliards enterré : le maire de Nguéniène accuse le nouveau régime et interpelle le ministre Serigne Gueye Diop - 13/12/2025

Saint-Louis : Lutte contre les violences numériques, les acteurs s'engagent et sonnent la mobilisation

Saint-Louis : Lutte contre les violences numériques, les acteurs s'engagent et sonnent la mobilisation - 13/12/2025

Cambriolage de la Résidence « Totem » à Saly: Trois vigiles accusés de négligence

Cambriolage de la Résidence « Totem » à Saly: Trois vigiles accusés de négligence - 13/12/2025

Sangalkam : 5 membres d’un gang armé, arrêtés pour vol de bétail

Sangalkam : 5 membres d’un gang armé, arrêtés pour vol de bétail - 13/12/2025

Mairie de Rufisque : Un vaste réseau de falsifications de documents démantelé

Mairie de Rufisque : Un vaste réseau de falsifications de documents démantelé - 13/12/2025

Une poignée de main, un compte Wave vidé : S. Baldé vide son compte Wave après une simple salutation

Une poignée de main, un compte Wave vidé : S. Baldé vide son compte Wave après une simple salutation - 13/12/2025

Formation professionnelle : Maïmouna Bousso préoccupée par les jeunes hors milieu scolaire

Formation professionnelle : Maïmouna Bousso préoccupée par les jeunes hors milieu scolaire - 12/12/2025

Leadership des filles à travers l'Athlétisme : l'IA, les IEF et PLAN lancent le projet

Leadership des filles à travers l'Athlétisme : l'IA, les IEF et PLAN lancent le projet "Athletics for future" - 12/12/2025

Mondial 2026 : Le président Diomaye assistera au match d’ouverture contre la France

Mondial 2026 : Le président Diomaye assistera au match d’ouverture contre la France - 12/12/2025

La Cour Suprême renvoie le ministère à ses lacunes réglementaires ( Par Henriette Niang Kandé )

La Cour Suprême renvoie le ministère à ses lacunes réglementaires ( Par Henriette Niang Kandé ) - 12/12/2025

Train Express Régional : Cheikh Diop, nouveau PCA de la Société de Gestion du TER

Train Express Régional : Cheikh Diop, nouveau PCA de la Société de Gestion du TER - 12/12/2025

Can Maroc 2025 : CANAL+ Sénégal annonce un dispositif Spécial Can pour les férus du football

Can Maroc 2025 : CANAL+ Sénégal annonce un dispositif Spécial Can pour les férus du football - 12/12/2025

Journée de l'excellence à l'UIDT de Thiès :

Journée de l'excellence à l'UIDT de Thiès : "Aujourd’hui, nous exportons des géomètres experts alors qu'il y a 15 ans nous en importions" (Recteur) - 12/12/2025

Entre déni, témoignages et blessures : 35 ans de mariage, une nuit de drame et des zones d’ombre qui interpellent…le puzzle troublant de la mort de M. Keita

Entre déni, témoignages et blessures : 35 ans de mariage, une nuit de drame et des zones d’ombre qui interpellent…le puzzle troublant de la mort de M. Keita - 12/12/2025

Réciprocité sélective, le visa attendra ( Par Birame Waltako Ndiaye )

Réciprocité sélective, le visa attendra ( Par Birame Waltako Ndiaye ) - 12/12/2025

Tournée économique du Président Diomaye dans le Sud : Le PM appelle les Sénégalais à accompagner cette nouvelle dynamique

Tournée économique du Président Diomaye dans le Sud : Le PM appelle les Sénégalais à accompagner cette nouvelle dynamique - 12/12/2025

RSS Syndication