Réforme des finances publiques : le rôle des secrétaires généraux et des responsables de la fonction financière

L’Amicale des Administrateurs civils du Sénégal (AACS) à l’ENA a tenu ce samedi un atelier qui vise à réfléchir et échanger autour des rôles et responsabilités des Secrétaires généraux (SG) et des Directeurs de l’Administration Générale et de l’Équipement (DAGE) dans un contexte marqué par une réforme des finances publiques et la refondation de l’Administration, conformément au référentiel Vision Sénégal 2050.
Cet atelier, sous le thème : « le Secrétaire général et le Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement du ministère, acteurs clés des réformes budgétaires », a été présidé par le directeur général de l’ENA, Mor Fall et en présence du président de l’Amicale Cheikh Sadibou Diop et du gouverneur Alioune Badara Samb. Il s’inscrit dans la continuité d’échanges récents entre l’ENA et l’AACS, démontrant l’attachement des administrateurs civils à leur institution de formation ainsi que leur volonté d’accompagner la mission de l’ENA dans le domaine du management et de la gestion publics.
Le directeur de l’ENA rappelle que la réforme est encadrée par la loi organique n°2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances, le décret n°2020-1020 du 6 mai 2020 sur la gestion budgétaire de l’État et celui n°2020-978 du 23 avril 2020 sur la comptabilité publique. « Les secrétaires généraux et les responsables de la fonction financière ont un rôle déterminant dans l'élaboration, l'exécution des budgets des ministères et le reporting », a indiqué Mor Fall.
-
Situation des finances publiques / Le ministre Cheikh Diba ne change pas d’avis : « Les résultats sont préoccupants… mais pas irrémédiables »
-
Politique agricole sénégalaise : L’UCAD et la Commune de Gossas signent une convention de partenariat à travers le Projet « UCAD Agropole »
-
Top 20 mondial - Mbaye Jacques Diop révèle le secret des Lions du Sénégal
-
Budget 2026: Tafsir Thioye donne les motifs de ses réserves
-
9ᵉ Congrès du SYTS : les travailleurs de Sonatel face aux mutations technologiques et à l’emploi