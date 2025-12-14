Réforme des finances publiques : le rôle des secrétaires généraux et des responsables de la fonction financière

L’Amicale des Administrateurs civils du Sénégal (AACS) à l’ENA a tenu ce samedi un atelier qui vise à réfléchir et échanger autour des rôles et responsabilités des Secrétaires généraux (SG) et des Directeurs de l’Administration Générale et de l’Équipement (DAGE) dans un contexte marqué par une réforme des finances publiques et la refondation de l’Administration, conformément au référentiel Vision Sénégal 2050.







Cet atelier, sous le thème : « le Secrétaire général et le Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement du ministère, acteurs clés des réformes budgétaires », a été présidé par le directeur général de l’ENA, Mor Fall et en présence du président de l’Amicale Cheikh Sadibou Diop et du gouverneur Alioune Badara Samb. Il s’inscrit dans la continuité d’échanges récents entre l’ENA et l’AACS, démontrant l’attachement des administrateurs civils à leur institution de formation ainsi que leur volonté d’accompagner la mission de l’ENA dans le domaine du management et de la gestion publics.

