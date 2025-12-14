Bénin: arrestation du fils de l'ancien président Boni Yayi (proches)

Chabi Yayi, le fils de l'ancien président béninois et désormais opposant, Thomas Boni Yayi, a été interpellé au petit matin dimanche à son domicile, selon plusieurs proches.



Le motif de l'interpellation n'est pas connu, mais cette arrestation intervient dans un climat tendu au Bénin, une semaine après une tentative de coup d'Etat déjouée.



"A cette heure, nous ne savons pas ce qui lui est reproché", a dit à l'AFP l’un de ses proches.



"On ignore si c’est lié aux événements du dimanche dernier", a indiqué un autre proche, membre du parti les Démocrates, principale formation d'opposition, dont l'ancien chef de l'Etat est le président.



Thomas Boni Yayi avait condamné la tentative de coup d'Etat, deux jours après celle-ci dans une vidéo.



Plusieurs arrestations ont eu lieu depuis dimanche 7 décembre, d'abord le jour même de plusieurs mutins, puis vendredi avec l'ancien ministre de la Défense et importante figure d'opposition Candide Azannaï qui a été placé en garde à vue pour "complot contre l'autorité de l'Etat et incitation à la rebellion".



Un mandat d'arrêt international a par ailleurs été émis par le Bénin, contre l'influence panafricaniste et anti-occidental Kemi Seba pour "apologie de crimes contre la sûreté de l'État et incitation à la rébellion".



Plusieurs mutins, dont leur leader le lieutenant-colonel Pascal Tigri sont toujours en fuite.