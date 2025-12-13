Miss maths-sciences 2025: l'Académie de Thiès met à l'honneur l'excellence féminine

L'académie de Thiès a mis à l'honneur l'excellence féminine en attribuant des prix à Miss Mathématiques et Miss Sciences 2025. Ainsi, une cérémonie de remise des distinctions a été organisée à cet effet devant les autorités administratives, académiques et territoriales.

Au sortir de cette rencontre, l'IA de Thiès, M. Gana Sène, est revenu sur la mise en œuvre des orientations de la tutelle . " Au niveau de l'Académie de Thiès, nous avons cette année orienté en classe de seconde 17.461 élèves et si vous voyez un peu les séries scientifiques représentent environ 30% et dans ces 30%, nous avons 63% de filles. Donc, cela veut dire qu'effectivement des mesures incitatives qui sont en train d'être prises pour renforcer un peu cette présence des filles dans les filières scientifiques, mais aussi dans les filières Techniques", a-t-il laissé entendre.

De son côté, l'adjoint au gouverneur de Thiès en charge du Développement, M. Ababacar Sadikh Niang, a axé son intervention sur le thème de cette année. " Le thème qui a été choisi cette année, c'est comment tirer profit de l'intelligence artificielle pour permettre aux élèves d'être plus performants, plus particulièrement les filles. Je pense que c'est une opportunité à saisir dans un contexte où ce qui est mis en avant c'est la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Il est aussi une occasion de rappeler aux élèves de faire bon usage du numérique, de faire bon usage des nouvelles technologies, mais aussi de faire bon usage de l'intelligence artificielle", a-t-il souligné.

À noter que la marraine de cette présente édition est Madame Arame Ndiaye, professeur de Maths et le parrain M. Maguette Boye, maire de Khombole...