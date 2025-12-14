Politique agricole sénégalaise : L’UCAD et la Commune de Gossas signent une convention de partenariat à travers le Projet « UCAD Agropole »

Dans le but de passer d’une université du savoir à une université entrepreneuriale, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et la commune de Colobane (Gossas) ont signé une convention de partenariat à travers le projet « UCAD Agropole », ce samedi 13 décembre 2025. Ainsi, l’UCAD va se doter d’un espace agricole dans la municipalité de Gossas.



Selon le recteur, Alioune Badara Kandji, ce partenariat avec la commune mettra à la disposition de l’UCAD 50 hectares à exploiter. Si l’on tient compte de ses propos, cette collaboration est très importante pour l’UCAD vu que cela contribuera à remplir les trois missions de l’université que sont la formation, la recherche et le service à la communauté.



En réalité, des activités communes vont être développées ensemble à travers l’encadrement et les populations de la commune de Colobane dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant. De ce fait, cela va permettre de développer une économie circulaire autour de l’Agro business car toutes les parties vont y tirer profit. D’autant plus que l’université publique fait face parfois à des difficultés de disponibilité de ressources financières. Voilà pourquoi, il leur faut être imaginatif et innovant pour pouvoir développer une économie endogène. C’est tout le sens de ce partenariat dans la mesure ou l’UCAD mettra à la disposition de la commune toute son expertise pour encadrer les producteurs locaux, la jeunesse, les associations de femmes à se développer et à être autosuffisant en terme de ressources. Car au-delà, le recteur veut un maillage du territoire national pour être au cœur des communautés et être en partenariat avec les différentes communes. L’objectif principal est de mettre en adéquation les programmes de formation avec les besoins nationaux, du pays car, le Sénégal a besoin de former une main d’œuvre de qualité dans le domaine de l’agriculture et tous les métiers connexes (production animale, aquaculture).



Selon le maire de la commune de Colobane (Gossas), Dame Ndiaye, tout est parti déjà d’une vision commune entre les deux institutions, une forte volonté à aller ensemble pour remplir leurs missions respectives. Au niveau de l’UCAD, il y a ce qu’on appelle le service à la communauté, mais également un partenariat à développer au niveau de la commune qui sont des terres et des ressources naturelles.



Ce partenariat va contribuer à la résilience alimentaire dont le Sénégal a besoin avec la nouvelle vision impulsée par les nouvelles autorités. De son avis, cela aura beaucoup d’impact car le fait d’accueillir une infrastructure moderne est un premier impact.

En contrepartie, l’UCAD s’engage à accompagner les projets de la commune parce que, la commune jeune a besoin d’être accompagnée dans la structuration de grands projets, les services à la communauté (UCAD Santé, UCAD agriculture) et tant d’autres domaines. Il estime qu’un portage local et politique permettront d’accompagner les femmes, les jeunes afin de créer beaucoup d'emplois.