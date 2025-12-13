Dégradation de la note du Sénégal : La réaction de Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget

Lors de l’examen du Projet de Budget de son ministère en commission, Cheikh Diba, a réagi à la dégradation de la note du Sénégal par l'agence internationale de notation financière S&P, qui l'a abaissée de B à B-. Selon lui, « cette décision est préoccupante, mais elle se justifie par la découverte d'une situation plus grave que celle qui était présentée. »







Le ministre des finances et du budget a également souligné que le projet de budget pour 2026 est ambitieux, mais il « reste dans la trajectoire de consolidation budgétaire. » Le gouvernement sénégalais s'engage à poursuivre ses efforts pour redresser les finances publiques et atteindre l'objectif de réduction du déficit budgétaire à 3% d'ici 2027, conformément aux normes de la CEDEAO.







Cheikh Diba a rappelé que le Sénégal dispose encore de marges de manœuvre significatives pour gérer sa dette et a annoncé des mesures pour renforcer la transparence et la gestion des finances publiques, notamment la modernisation des systèmes de gestion de la dette et l'amélioration de la collecte des recettes fiscales.

