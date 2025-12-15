THIÉYÈNE DJOLOFF 2025- Le député Mbaye Dione considère qu’un État responsable doit éviter d’essuyer des revers juridiques à tout bout de champs .

Le député Mbaye Dione, par ailleurs, Secrétaire Général de l’AFP, s’est rendu , comme à l’accoutumée à Thiéyène Djoloff, pour prendre part à l’édition 2025 du magal annuellement organisé dans la cité. Une occasion qu’il a saisie pour regretter l’oubli dont la cité est victime. Il dira avoir remarqué que ce haut lieu de pèlerinage est difficilement accessible en plus de souffrir d’une piètre électrification et d’un petit dispositif médical. L’honorable député a aussi évoqué la décision de la cour suprême d’annuler les arrêtés du ministère de la communication pris par rapport aux médias Sénégalais. Pour lui, les revers juridiques se succèdent et se ressemblent. Ce qui, à son avis , fragilise un État qui se respecte . Il invite le régime en place à faire preuve de plus de maturité et de responsabilité.