Projet Agropole de 50 milliards enterré : le maire de Nguéniène accuse le nouveau régime et interpelle le ministre Serigne Gueye Diop


Projet Agropole de 50 milliards enterré : le maire de Nguéniène accuse le nouveau régime et interpelle le ministre Serigne Gueye Diop
De graves révélations ont été faites sur les ondes de Mbour FM (96.5). Invité de l’émission Leral, le maire de Nguéniène, Alpha Samb, a levé le voile sur ce qu’il qualifie de “sabotage pur et simple” d’un vaste projet structurant destiné à plusieurs communes de la Petite Côte.

Selon l’édile, sous l’ancien régime, le président Macky Sall avait pris un décret permettant l’attribution de terres aux collectivités concernées, allant jusqu’à la déclassification de la forêt de Nguéniène, afin de rendre possible l’implantation d’un agropole de plus de 1 200 hectares regroupant les communes de Nguéniène, Sandiara et Malicounda.

 « Tout était bouclé. Le financement était acquis. Les partenaires israéliens étaient sur place et les travaux devaient démarrer », a martelé Alpha Samb.



50 milliards déjà mobilisés, des partenaires déjà sur le terrain

Le maire révèle que le projet avait obtenu un financement de 50 milliards de FCFA auprès de partenaires israéliens, qui avaient déjà effectué les visites de terrain et engagé les premières démarches techniques. Un projet d’envergure, porteur de milliers d’emplois et d’un fort impact économique local.

« À ma grande surprise, avec le changement de régime, tout est tombé dans l’eau », déplore-t-il.



Sérigne Diop directement interpellé

Plus troublant encore, le maire de Nguéniène soutient que le projet avait été rédigé par l’actuel ministre du Commerce, Sérigne Diop, alors qu’il n’était pas encore membre du gouvernement. Depuis son entrée en fonction, Alpha Samb dénonce un silence incompréhensible.

« Nous constatons un manque total de communication de sa part », accuse-t-il.



Une situation qui a poussé Maguette Sène, député-maire de Malicounda, à interpeller à trois reprises le ministre Sérigne Diop, sans réponse claire à ce jour.

Un partage équitable déjà ficelé

Le schéma de gouvernance du projet était pourtant arrêté :

30 % pour chaque commune concernée,

10 % pour l’État.


Un montage qualifié de “gagnant-gagnant”, pensé pour garantir l’adhésion locale et l’implication directe des collectivités territoriales.

« C’est un projet qui allait réellement aider les populations. Malheureusement, les Israéliens ont plié bagages », regrette Alpha Samb.



Des explications exigées

Face à cette situation, le maire de Nguéniène exige désormais des explications publiques du ministre du Commerce.

« Nous attendons des clarifications claires du ministre Sérigne Diop », a-t-il insisté, laissant entendre que l’affaire pourrait prendre une tournure politique plus grave.
Autres articles
Samedi 13 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Top 20 mondial - Mbaye Jacques Diop révèle le secret des Lions du Sénégal

Top 20 mondial - Mbaye Jacques Diop révèle le secret des Lions du Sénégal - 13/12/2025

Budget 2026: Tafsir Thioye donne les motifs de ses réserves

Budget 2026: Tafsir Thioye donne les motifs de ses réserves - 13/12/2025

9ᵉ Congrès du SYTS : les travailleurs de Sonatel face aux mutations technologiques et à l’emploi

9ᵉ Congrès du SYTS : les travailleurs de Sonatel face aux mutations technologiques et à l’emploi - 13/12/2025

Miss maths-sciences 2025: l'Académie de Thiès met à l'honneur l'excellence féminine

Miss maths-sciences 2025: l'Académie de Thiès met à l'honneur l'excellence féminine - 13/12/2025

Mondial 2026 : Mbaye Jacques Diop analyse France vs Sénégal et le choc décisif contre la Norvège

Mondial 2026 : Mbaye Jacques Diop analyse France vs Sénégal et le choc décisif contre la Norvège - 13/12/2025

Dégradation de la note du Sénégal : La réaction de Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget

Dégradation de la note du Sénégal : La réaction de Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget - 13/12/2025

Saint-Louis : Lutte contre les violences numériques, les acteurs s'engagent et sonnent la mobilisation

Saint-Louis : Lutte contre les violences numériques, les acteurs s'engagent et sonnent la mobilisation - 13/12/2025

Cambriolage de la Résidence « Totem » à Saly: Trois vigiles accusés de négligence

Cambriolage de la Résidence « Totem » à Saly: Trois vigiles accusés de négligence - 13/12/2025

Sangalkam : 5 membres d’un gang armé, arrêtés pour vol de bétail

Sangalkam : 5 membres d’un gang armé, arrêtés pour vol de bétail - 13/12/2025

Mairie de Rufisque : Un vaste réseau de falsifications de documents démantelé

Mairie de Rufisque : Un vaste réseau de falsifications de documents démantelé - 13/12/2025

Une poignée de main, un compte Wave vidé : S. Baldé vide son compte Wave après une simple salutation

Une poignée de main, un compte Wave vidé : S. Baldé vide son compte Wave après une simple salutation - 13/12/2025

Formation professionnelle : Maïmouna Bousso préoccupée par les jeunes hors milieu scolaire

Formation professionnelle : Maïmouna Bousso préoccupée par les jeunes hors milieu scolaire - 12/12/2025

Leadership des filles à travers l'Athlétisme : l'IA, les IEF et PLAN lancent le projet

Leadership des filles à travers l'Athlétisme : l'IA, les IEF et PLAN lancent le projet "Athletics for future" - 12/12/2025

Mondial 2026 : Le président Diomaye assistera au match d’ouverture contre la France

Mondial 2026 : Le président Diomaye assistera au match d’ouverture contre la France - 12/12/2025

La Cour Suprême renvoie le ministère à ses lacunes réglementaires ( Par Henriette Niang Kandé )

La Cour Suprême renvoie le ministère à ses lacunes réglementaires ( Par Henriette Niang Kandé ) - 12/12/2025

Train Express Régional : Cheikh Diop, nouveau PCA de la Société de Gestion du TER

Train Express Régional : Cheikh Diop, nouveau PCA de la Société de Gestion du TER - 12/12/2025

Can Maroc 2025 : CANAL+ Sénégal annonce un dispositif Spécial Can pour les férus du football

Can Maroc 2025 : CANAL+ Sénégal annonce un dispositif Spécial Can pour les férus du football - 12/12/2025

Journée de l'excellence à l'UIDT de Thiès :

Journée de l'excellence à l'UIDT de Thiès : "Aujourd’hui, nous exportons des géomètres experts alors qu'il y a 15 ans nous en importions" (Recteur) - 12/12/2025

Entre déni, témoignages et blessures : 35 ans de mariage, une nuit de drame et des zones d’ombre qui interpellent…le puzzle troublant de la mort de M. Keita

Entre déni, témoignages et blessures : 35 ans de mariage, une nuit de drame et des zones d’ombre qui interpellent…le puzzle troublant de la mort de M. Keita - 12/12/2025

Réciprocité sélective, le visa attendra ( Par Birame Waltako Ndiaye )

Réciprocité sélective, le visa attendra ( Par Birame Waltako Ndiaye ) - 12/12/2025

Tournée économique du Président Diomaye dans le Sud : Le PM appelle les Sénégalais à accompagner cette nouvelle dynamique

Tournée économique du Président Diomaye dans le Sud : Le PM appelle les Sénégalais à accompagner cette nouvelle dynamique - 12/12/2025

RSE, inclusion, coopératives : Sonatel s’impose comme partenaire stratégique de l’État

RSE, inclusion, coopératives : Sonatel s’impose comme partenaire stratégique de l’État - 11/12/2025

Sommet de la CEDEAO : Le président Bassirou Diomaye Faye à Abuja ce dimanche

Sommet de la CEDEAO : Le président Bassirou Diomaye Faye à Abuja ce dimanche - 11/12/2025

Intégration de Netflix dans les offres de Canal+Senegal : Le CNRA brandit une mise en demeure

Intégration de Netflix dans les offres de Canal+Senegal : Le CNRA brandit une mise en demeure - 11/12/2025

Les nominations en Conseil des Ministres du Jeudi 11 Décembre 2025

Les nominations en Conseil des Ministres du Jeudi 11 Décembre 2025 - 11/12/2025

UCAD : Le GMI a levé son dispositif sécuritaire au niveau du campus

UCAD : Le GMI a levé son dispositif sécuritaire au niveau du campus - 11/12/2025

Orange Money et AXA Sénégal lancent une offre d'assurance inclusive pour les Sénégalais

Orange Money et AXA Sénégal lancent une offre d'assurance inclusive pour les Sénégalais - 11/12/2025

[ Contribution] Créches au Sénégal : Combien de bébés devront encore mourir avant que l'Etat n'agisse?

[ Contribution] Créches au Sénégal : Combien de bébés devront encore mourir avant que l'Etat n'agisse? - 11/12/2025

Réforme du service public de la justice: Les préoccupations de Ayib Daffé, président du GP de Pastef

Réforme du service public de la justice: Les préoccupations de Ayib Daffé, président du GP de Pastef - 11/12/2025

Me Aïssata Tall Sall devant le ministre de la justice : « Il faut refuser ce procès qu’on fait aux juges… »

Me Aïssata Tall Sall devant le ministre de la justice : « Il faut refuser ce procès qu’on fait aux juges… » - 11/12/2025

RSS Syndication