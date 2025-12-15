Extradition de Madiambal Diagne : « Personne ne peut forcer la Cour d’appel de Versailles à aller plus vite qu’elle ne le souhaite » (Christine Fages)

L'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, s’est longuement exprimée sur l'affaire liée à d'extradition du journaliste Madiambal Diagne. S’exprimant dans l’émission « En Vérité », sur la Rts, celle qui porte la voix de la France au Sénégal a insisté sur le fait qu’aucun refus n’a encore été prononcé car, la justice française n’ayant pas rendu sa décision concernant cette affaire. « La décision incombe à la Cour d’appel de Versailles, qui examine la demande en toute indépendance. L'exécutif français ne peut ni intervenir, ni accélérer cette procédure », a t-elle précisé.











Pour tempérer certaines critiques au regard de cette affaire pendante devant la justice, Christine Fages a révélé que la France attend elle-même depuis 2022 l’extradition d’un ressortissant depuis le Sénégal, sans que cela n’ait altéré les relations bilatérales. « Nous respectons le temps de la justice sénégalaise », a-t-elle déclaré, soulignant la réciprocité nécessaire dans ces dossiers sensibles.







Par ailleurs, Paris a exprimé sa surprise concernant l’annonce par Dakar d’une suspension provisoire des extraditions vers la France. Toutefois, Christine Fages rappelle que les autorités judiciaires des deux pays sont en contact régulier et informées de l’état des dossiers.











Pas de menace pour la relation bilatérale







Malgré la crispation médiatique, Christine Fages s’est voulue apaisante quant à l’avenir de la coopération franco-sénégalaise. Elle a minimisé la portée du dossier Diagne, rappelant qu’il s’agit de faits délictuels et non criminels, contrairement à de nombreuses demandes françaises portant sur des crimes graves ou des réseaux de criminalité internationale.



Si le Sénégal souhaite réviser le cadre de coopération judiciaire, « il n’a qu’à nous le demander et nous en discuterons », a-t-elle assuré, affirmant ne percevoir aucune friction structurelle.

