Affaire Farba Ngom: Mbaye Ndiaye dénonce une « condamnation à mort »

L’ancien ministre Mbaye Ndiaye s’est présenté devant les locaux du Pool Judiciaire Financier (PJF). En effet, le membre du Secrétariat Exécutif National de l’APR est venu soutenir son camarade député - maire des Agnam qui est actuellement dans les locaux de la juridiction financière pour une audition sur le fond de son dossier concernant les 125 milliards supposés détournés.
Mbaye Ndiaye dénonce « une condamnation à mort » de Farba Ngom et prie pour qu’une libération suive cette première audition sur ce dossier.
