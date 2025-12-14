Grande Nuit de la Littérature 2025 : Fatimé Raymonne Habré désignée Marraine de la 4ème édition à Dakar

Madame Fatimé Raymonne Habré, figure majeure de l’édition indépendante et fondatrice du Carré Culturel, est officiellement désignée Marraine de la 4ème édition de la Grande Nuit de la Littérature Sénégalaise, qui se tiendra le 26 décembre 2025 à Dakar. Cette nomination consacre une femme visionnaire dont l’engagement constant pour le livre et les auteurs a profondément marqué le paysage culturel. Avec son sens aigu de l’innovation, elle a créé un espace unique où littérature, arts et rencontres se croisent pour donner naissance à un véritable foyer intellectuel.





Au sein du Carré Culturel, devenu une référence à Dakar, Fatimé Raymonne Habré a insufflé un nouveau souffle à la librairie indépendante en valorisant les ouvrages dans un cadre soigné, riche en diversité éditoriale et ouvert sur le monde. En édition, elle a imposé un standard inédit fondé sur l’équité un contrat transparent offrant jusqu’à 40 % de rémunération aux auteurs dès la première vente, transformant ainsi la relation entre créateurs et éditeurs.

