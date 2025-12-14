Zone militaire n°4 / Opération de sécurisation : un site clandestin d’orpaillage démantelé près de Sabodala

Selon les informations de la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA), les éléments de la Zone militaire n°4 ont démantelé, ce samedi 13 décembre, un site d’orpaillage clandestin aux environs de Sabodala.

Au cours de l’opération, dix (10) individus ont été interpellés. Les forces de défense ont également saisi vingt-quatre (24) groupes électrogènes, quatre (4) motos ainsi que divers équipements, lesquels ont été remis aux services compétents.