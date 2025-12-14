Assemblée générale de la PAFO : Nadjirou Sall salue une organisation renforcée et une Afrique agricole plus unie

Prenant la parole au nom du ROPPA, son Secrétaire général Nadjirou Sall a livré un message d’unité et d’espoir à l’issue de l’Assemblée générale de la PAFO tenue à Dakar. Félicitant le nouveau président de la PAFO, Mr Gumede Phenias, il a salué un discours fondateur axé sur quatre piliers essentiels, l’unité, la performance, l’efficacité et la solidarité. Il a réaffirmé l’engagement total du ROPPA et des autres réseaux paysans à accompagner pleinement ce mandat, dans l’intérêt des organisations de producteurs africains. Très ému, il a également exprimé sa reconnaissance aux délégués pour la confiance accordée au Sénégal et à l’ensemble du mouvement paysan, soulignant la réussite organisationnelle et humaine de cette Assemblée générale.





Nadjirou Sall a particulièrement mis en avant le soutien des autorités sénégalaises et la présence remarquée du ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, saluant son pragmatisme, son écoute et les pistes concrètes proposées pour l’avenir de l’agriculture africaine. Il a annoncé l’engagement du ROPPA à contribuer activement à la feuille de route adoptée et à travailler à une collaboration renforcée avec la PAFO. Pour lui, cette Assemblée générale marque un tournant, une PAFO plus forte, mieux gouvernée, ouverte aux jeunes et aux femmes, et résolument tournée vers la souveraineté alimentaire, la création de revenus et la préservation des ressources.

