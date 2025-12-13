Budget 2026: Tafsir Thioye donne les motifs de ses réserves

Le député non-inscrit Tafsir Thioye, a exprimé ses réserves sur le vote du budget, évoquant un arriéré de paiement de 1500 milliards de FCFA. Il a déclaré n'avoir pas voulu engager sa responsabilité sur ce point, soulignant ainsi ses inquiétudes quant à la gestion des finances publiques.







Le député connu pour ses interventions critiques et constructives à l'Assemblée nationale a plaidé pour une meilleure transparence et une gestion plus efficace des ressources publiques. Il a déjà interpellé le ministre des Finances, Cheikh Diba, sur la gestion de la dette publique et les arriérés de paiement.

