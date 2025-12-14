Centenaire de Frantz Fanon : Dakar accueille un colloque international sur l’espérance africaine

Un siècle après sa naissance, Frantz Fanon n’est pas célébré à Dakar comme une icône figée, mais convoqué comme une urgence. Du 17 au 20 décembre 2025, le Musée des Civilisations noires devient l’épicentre d’un séisme intellectuel mondial. Intellectuels africains et diasporiques, artistes, chercheurs et militants venus de 23 pays s’y retrouvent pour interroger, sans détour, les fondations d’un monde encore miné par le racisme, le néocolonialisme et l’aliénation. À travers conférences, panels et plénières, Dakar referme le cycle international du centenaire de Fanon en refusant la nostalgie : ici, sa pensée est une arme critique, tournée vers le présent et l’avenir.







« Fanon, l’espérance africaine » n’est pas un slogan, mais un défi lancé à notre époque. À l’heure de Black Lives Matter, des fractures géopolitiques et des dépendances économiques persistantes, la voix du psychiatre de la dignité résonne avec une force intacte. Ce colloque se veut un acte de réappropriation radicale : penser Fanon pour désaliéner les esprits, reconstruire l’unité africaine et déconstruire les héritages toxiques de la domination.

