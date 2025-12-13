Mondial 2026 : Mbaye Jacques Diop analyse France vs Sénégal et le choc décisif contre la Norvège

Pour Mbaye Jacques Diop, l’équipe nationale du Sénégal aborde le Mondial 2026 avec un statut d’outsider de poids. Selon lui, la France reste la favorite incontestée, double championne du monde (1998 et 2018) et finaliste en 2021, ce qui oblige les Lions à jouer avec humilité et réalisme. Le journaliste rappelle que si le Sénégal peut battre n’importe quelle équipe grâce à son talent et sa cohésion, il doit garder modestie et discipline face à une équipe française expérimentée et mondialement reconnue.



Le Sénégal se prépare également à affronter la Norvège, où les enjeux sont cruciaux : seules deux équipes sur trois pourront se qualifier dans cette poule. Pour Mbaye Jacques, la CAN servira de test pour Pape Thiaw, permettant d’évaluer les joueurs et de peaufiner l’effectif avant le Mondial. La priorité sera de terminer premier ou deuxième du groupe, afin de sécuriser la qualification tout en maintenant un niveau de jeu compétitif et stratégique pour les confrontations majeures.







La récente défaite contre le Brésil a cependant montré les imperfections de l’équipe, mais Mbaye Jacques Diop insiste sur la réaction positive des joueurs malgré le score de 2-0. Cette expérience a révélé la force mentale et la personnalité des Lions, tout en soulignant les points à corriger avant le Mondial. Pour lui, la clé du succès réside dans la préparation physique, la stratégie et la cohésion du staff technique, afin que le Sénégal puisse rivaliser avec les grandes nations et franchir enfin un cap historique dans une Coupe du Monde.

