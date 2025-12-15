Soumbédioune, nuit de panique sur l’Atlantique : une pirogue de migrants clandestins déjouée par les vents et la police

La mer s’est dressée comme un dernier rempart. Dans la nuit du vendredi 13 décembre 2025, vers 2h30 du matin, un nouveau projet de migration clandestine vers l’Europe a tourné court sur la plage de Soumbédioune, mettant en lumière, une fois de plus, les dangers mortels de ces traversées illégales.



En patrouille sur la Corniche, des éléments de la Brigade de recherches (BR) du commissariat du 4ᵉ arrondissement de Médina ont été alertés par un individu signalant la présence suspecte d’une pirogue sur le point de prendre le large. Les policiers se sont immédiatement rendus sur les lieux. Sur place, ils découvrent une pirogue sans moteur, immobilisée à une cinquantaine de mètres du rivage et totalement vide de passagers.



Si l’embarcation semblait abandonnée, l’enquête menée sur les environs a rapidement levé le voile sur un voyage clandestin avorté. Dix individus ont été interpellés aux alentours, soupçonnés d’être des candidats à l’émigration irrégulière. La fouille de la zone a également permis la découverte de près de 300 litres d’essence, soigneusement stockés dans des fûts, un indice accablant confirmant les préparatifs d’une traversée maritime.



Interrogés par les enquêteurs, les mis en cause ont reconnu avoir quitté Joal dans la nuit du jeudi 11 décembre, avec pour objectif de rallier clandestinement l’Europe. Selon leurs déclarations, la pirogue transportait environ une quarantaine de personnes au départ. Mais la mer en a décidé autrement. Des vents violents, conjugués à l’apparition de fissures sur l’embarcation, ont forcé le groupe à accoster d’urgence à Soumbédioune, évitant de justesse un possible drame en haute mer.



Profitant de l’obscurité et de l’intervention des forces de l’ordre, une trentaine de candidats à l’émigration ont réussi à prendre la fuite et à se fondre dans la nature. Aussitôt, un dispositif de surveillance renforcé a été déployé dans la zone afin de prévenir toute tentative de reprise du voyage ou de nouvelles opérations similaires.



Une enquête a été ouverte pour identifier les organisateurs de cette traversée clandestine, souvent décrits comme les véritables profiteurs de ces drames humains, et pour retrouver les personnes en fuite.