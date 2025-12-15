La « machine de l'État » contre Papa Malick Ndour : l'inquiétant dérapage, selon Hamidou Anne

Le membre de l’APR et Coordinateur national de la Cellule Analyses et Prospective (CAP), Hamidou Anne, a exprimé une vive condamnation de ce qu’il perçoit comme « un acharnement injustifié de l’État contre son camarade Pape Malick Ndour. Selon lui, ce recours aux moyens étatiques pour « blesser, outrager et humilier » marque une dérive autoritaire et remet en cause les principes républicains. Hamidou Anne dénonce « une instrumentalisation du pouvoir en place visant à museler les opposants plutôt qu’à favoriser un débat démocratique, en particulier sur les sujets économiques où le dissensus devrait être accepté. »
L’essayiste largue également ses bombes contre le Pastef, l’accusant de perpétuer une violence morale et verbale qui, selon lui, outrepasse les limites de la décence et fragilise le débat politique. Pour Hamidou Anne, il s’agit de faire référence à la banalisation de certains comportements extrêmes et à la polarisation croissante du débat public, assimilant parfois l’attitude du Pastef à une posture dogmatique qui nuit à la démocratie. « La judiciarisation de la vie politique, la prise d’otage de figures publiques et l’injustice ressentie par la société civile », sont autant d’éléments qu’il dénonce tout en fustigeant le silence de certains acteurs censés incarner la vertu.
