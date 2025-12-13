Top 20 mondial - Mbaye Jacques Diop révèle le secret des Lions du Sénégal


Le journaliste sportif Mbaye Jacques Diop met en avant la grandeur et le standing de l’équipe nationale du Sénégal, actuellement dans le Top 20 mondial selon le classement FIFA. Pour lui, être dans ce classement n’est pas donné à n’importe qui, et cela confère aux Lions de la Téranga un label de qualité et une reconnaissance internationale. 

La prochaine Coupe d’Afrique des Nations est donc bien plus qu’une simple compétition, c’est l’occasion de défendre ce standing et de confirmer le statut de favori sur le continent africain.

 

Mbaye Jacques souligne également l’importance de la cohésion entre dirigeants et staff technique, notamment après les tensions avant même la publication de la liste des 27 joueurs par le sélectionneur Pape Thiaw, désormais dissipées grâce à un communiqué clair de la Fédération Sénégalaise de Football. Il insiste sur le fait que l’équipe doit être alignée sans surprises, avec les meilleurs joueurs disponibles, pour maintenir sa place parmi les grandes nations africaines et mondiales du football.

 

Enfin, le journaliste attire l’attention sur le rôle crucial du staff médical, chargé de prévenir et gérer les blessures lors d’un tournoi intense d’un mois. Il prend l’exemple des clubs européens où l’intensité entraîne de nombreuses blessures, rappelant que la préparation physique et la récupération des joueurs sont essentielles pour que le Sénégal reste compétitif. Pour Mbaye Jacques, la réussite passe par une mobilisation totale de tous les acteurs dont les dirigeants, staff technique et médical, afin que les Lions puissent briller sur la scène continentale et mondiale.

Samedi 13 Décembre 2025
Karim Ndiaye



