PJF: Fin d’audition de Farba Ngom… le député -maire a répondu à toutes les questions (avocat)

D’après Me Baboucar Cissé, avocat du député-maire Farba Ngom, l’audition sur le fond vient de se terminer après 4 heures. « Farba Ngom a répondu à toutes les questions posées. » Pour la défense, le dossier à charge est vide.



Ainsi, les avocats du maire des Agnam restent optimistes quant à l’aboutissement des deux demandes de liberté provisoire: « l’une devant la chambre d’accusation du Pôle judiciaire et financier (PJF), l’autre devant la Cour suprême



Farba Ngom va retourner au pavillon spécial de l’hôpital principal de Dakar où il est actuellement détenu.