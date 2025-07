Ziguinchor : Sidy Makhtar Coly, le retour d’un fils au service de son terroir…le réveil d’un Destin…

Dans le sillage des grands bâtisseurs de la Casamance, une nouvelle voix s’élève, ferme et apaisante, empreinte de loyauté et de sacrifice. Sidy Makhtar Coly, figure montante de la scène politique nationale et membre éminent de la Conférence des leaders de la coalition Diomaye Président, décide, en pleine conscience de ses responsabilités, de répondre favorablement à l’appel vibrant de ses parents, de ses amis, de ses frères et sœurs en humanité de Boucotte, son quartier d’origine. Un appel du cœur, un appel du sol natal, un appel du devoir.

Fidèle à l’héritage de ses ancêtres, inspiré par l’exemple lumineux de son oncle, l’honorable député Balla Moussa Coly de Bignona, lui-même parangon de courage et d’abnégation, Sidy Makhtar incarne cette génération de sentinelles lucides et enracinées, prêtes à tout sacrifier pour que renaisse une Casamance forte, unie et prospère.

Ce retour au terroir n’est ni une simple démarche affective, ni un symbole sans fondement. Il est la manifestation d’un engagement profond, une promesse d’action concrète, d’investissement sincère au service du développement local. En répondant à l’appel de Boucotte, Sidy Makhtar Coly pose un acte fort, presque rituel, celui du fils prodigue qui revient non pour recevoir, mais pour offrir.

À l’image des fromagers centenaires de la forêt sacrée, il se dresse désormais comme un repère pour la jeunesse, un espoir pour les oubliés, un trait d’union entre l’authenticité des traditions casamançaises et les exigences modernes du progrès. Sa détermination est à la hauteur des défis de la région : infrastructures, éducation, emploi, paix durable… chaque combat sera le sien, chaque succès, celui de tous.

Porté par une vision claire, par une fidélité indéfectible à sa terre, Sidy Makhtar Coly engage désormais son nom, son énergie et sa parole pour que Boucotte à travers elle toute la Casamance retrouve sa place dans la lumière. Il répond à l’appel de l’Histoire, humblement mais résolument, avec le cœur d’un fils et la volonté d’un bâtisseur.