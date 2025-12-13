Cambriolage de la Résidence « Totem » à Saly: Trois vigiles accusés de négligence


Cambriolage de la Résidence « Totem » à Saly: Trois vigiles accusés de négligence

Un cambriolage s’est produit dans la nuit du 13 novembre à la résidence Totem, à Saly Portudal, où une bande organisée s’est introduite et a dévalisé six magasins, opérant dans le calme et à proximité de trois vigiles en poste (deux Sierra-léonais et un Sénégalais), rapporte l’Observateur. Aucun signal d’alerte n’a été donné, et les vigiles affirment n’avoir rien vu ni entendu au moment des faits.

 

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 13 novembre 2025, vers 3h du matin à la Résidence de standing « Totem » à Saly Portudal. Une bande organisée a fracturé et pillé six magasins à l'intérieur de la résidence, de manière méthodique et sans être dérangée. Les trois vigiles de service cette nuit-là (un Sénégalais et deux Sierra-Léonais), accusés de négligence grave, voire de complicité.

 

En termes de justification, chacun des vigiles a présenté une justification : le chef d’équipe, M. Seck, évoque un grave problème de santé l’ayant éloigné de son poste ; M. Touré aurait changé de position sur instruction du chef, se retrouvant trop loin de la zone du cambriolage ; M. Cissé affirme n’avoir rien perçu malgré la proximité. Leurs déclarations, considérées comme suspectes, ont renforcé les soupçons de négligence voire de complicité. Mais parmi les commerces visés, celui de Mme F. Thiandoum a subi un préjudice estimé à près d'un million de FCFA. Elle seule s'est constituée partie civile et réclame trois millions de FCFA en réparation.

 

Une affaire qui met en lumière les failles et la fiabilité des services de surveillance privée dans les résidences sécurisées, un secteur important sur le littoral sénégalais en pleine expansion. Le verdict du Tribunal de grande instance de Mbour, attendu le 16 décembre, pourrait avoir un impact direct sur la confiance accordée aux sociétés de gardiennage, l’efficacité de la surveillance, et même la perception de la sécurité dans ces quartiers résidentiels recherchés.

Autres articles
Samedi 13 Décembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Saint-Louis : Lutte contre les violences numériques, les acteurs s'engagent et sonnent la mobilisation

Saint-Louis : Lutte contre les violences numériques, les acteurs s'engagent et sonnent la mobilisation - 13/12/2025

Sangalkam : 5 membres d’un gang armé, arrêtés pour vol de bétail

Sangalkam : 5 membres d’un gang armé, arrêtés pour vol de bétail - 13/12/2025

Mairie de Rufisque : Un vaste réseau de falsifications de documents démantelé

Mairie de Rufisque : Un vaste réseau de falsifications de documents démantelé - 13/12/2025

Une poignée de main, un compte Wave vidé : S. Baldé vide son compte Wave après une simple salutation

Une poignée de main, un compte Wave vidé : S. Baldé vide son compte Wave après une simple salutation - 13/12/2025

Formation professionnelle : Maïmouna Bousso préoccupée par les jeunes hors milieu scolaire

Formation professionnelle : Maïmouna Bousso préoccupée par les jeunes hors milieu scolaire - 12/12/2025

Leadership des filles à travers l'Athlétisme : l'IA, les IEF et PLAN lancent le projet

Leadership des filles à travers l'Athlétisme : l'IA, les IEF et PLAN lancent le projet "Athletics for future" - 12/12/2025

Mondial 2026 : Le président Diomaye assistera au match d’ouverture contre la France

Mondial 2026 : Le président Diomaye assistera au match d’ouverture contre la France - 12/12/2025

La Cour Suprême renvoie le ministère à ses lacunes réglementaires ( Par Henriette Niang Kandé )

La Cour Suprême renvoie le ministère à ses lacunes réglementaires ( Par Henriette Niang Kandé ) - 12/12/2025

Train Express Régional : Cheikh Diop, nouveau PCA de la Société de Gestion du TER

Train Express Régional : Cheikh Diop, nouveau PCA de la Société de Gestion du TER - 12/12/2025

Can Maroc 2025 : CANAL+ Sénégal annonce un dispositif Spécial Can pour les férus du football

Can Maroc 2025 : CANAL+ Sénégal annonce un dispositif Spécial Can pour les férus du football - 12/12/2025

Journée de l'excellence à l'UIDT de Thiès :

Journée de l'excellence à l'UIDT de Thiès : "Aujourd’hui, nous exportons des géomètres experts alors qu'il y a 15 ans nous en importions" (Recteur) - 12/12/2025

Entre déni, témoignages et blessures : 35 ans de mariage, une nuit de drame et des zones d’ombre qui interpellent…le puzzle troublant de la mort de M. Keita

Entre déni, témoignages et blessures : 35 ans de mariage, une nuit de drame et des zones d’ombre qui interpellent…le puzzle troublant de la mort de M. Keita - 12/12/2025

Réciprocité sélective, le visa attendra ( Par Birame Waltako Ndiaye )

Réciprocité sélective, le visa attendra ( Par Birame Waltako Ndiaye ) - 12/12/2025

Tournée économique du Président Diomaye dans le Sud : Le PM appelle les Sénégalais à accompagner cette nouvelle dynamique

Tournée économique du Président Diomaye dans le Sud : Le PM appelle les Sénégalais à accompagner cette nouvelle dynamique - 12/12/2025

RSE, inclusion, coopératives : Sonatel s’impose comme partenaire stratégique de l’État

RSE, inclusion, coopératives : Sonatel s’impose comme partenaire stratégique de l’État - 11/12/2025

Sommet de la CEDEAO : Le président Bassirou Diomaye Faye à Abuja ce dimanche

Sommet de la CEDEAO : Le président Bassirou Diomaye Faye à Abuja ce dimanche - 11/12/2025

Intégration de Netflix dans les offres de Canal+Senegal : Le CNRA brandit une mise en demeure

Intégration de Netflix dans les offres de Canal+Senegal : Le CNRA brandit une mise en demeure - 11/12/2025

Les nominations en Conseil des Ministres du Jeudi 11 Décembre 2025

Les nominations en Conseil des Ministres du Jeudi 11 Décembre 2025 - 11/12/2025

UCAD : Le GMI a levé son dispositif sécuritaire au niveau du campus

UCAD : Le GMI a levé son dispositif sécuritaire au niveau du campus - 11/12/2025

Orange Money et AXA Sénégal lancent une offre d'assurance inclusive pour les Sénégalais

Orange Money et AXA Sénégal lancent une offre d'assurance inclusive pour les Sénégalais - 11/12/2025

[ Contribution] Créches au Sénégal : Combien de bébés devront encore mourir avant que l'Etat n'agisse?

[ Contribution] Créches au Sénégal : Combien de bébés devront encore mourir avant que l'Etat n'agisse? - 11/12/2025

Réforme du service public de la justice: Les préoccupations de Ayib Daffé, président du GP de Pastef

Réforme du service public de la justice: Les préoccupations de Ayib Daffé, président du GP de Pastef - 11/12/2025

Me Aïssata Tall Sall devant le ministre de la justice : « Il faut refuser ce procès qu’on fait aux juges… »

Me Aïssata Tall Sall devant le ministre de la justice : « Il faut refuser ce procès qu’on fait aux juges… » - 11/12/2025

Couches et serviettes hygiéniques : L'ARP annonce la suspension de la commercialisation de la marque Softcare après la découverte de matières premières périmées

Couches et serviettes hygiéniques : L'ARP annonce la suspension de la commercialisation de la marque Softcare après la découverte de matières premières périmées - 11/12/2025

Annulation des Décrets du MCTN : Le CDEPS salue une décision contre la « Violation de la Constitution et du Code de la Presse »

Annulation des Décrets du MCTN : Le CDEPS salue une décision contre la « Violation de la Constitution et du Code de la Presse » - 11/12/2025

UCAD : Levée de la réquisition des Forces de l’ordre sur le campus

UCAD : Levée de la réquisition des Forces de l’ordre sur le campus - 11/12/2025

Remous dans l’administration sénégalaise : L’intersyndicale des travailleurs décrète une grève de 48 heures renouvelables

Remous dans l’administration sénégalaise : L’intersyndicale des travailleurs décrète une grève de 48 heures renouvelables - 11/12/2025

Notto Diobasse Smart City- Alioune SARR en visite dans les entreprises industrielles:

Notto Diobasse Smart City- Alioune SARR en visite dans les entreprises industrielles: " nous ne laisserons personne nous dévier de notre objectif...". - 11/12/2025

Affaire CESE et Aminata Touré : Un rapport controversé, au cœur des tensions politiques

Affaire CESE et Aminata Touré : Un rapport controversé, au cœur des tensions politiques - 11/12/2025

Médias « conformes ou non-conformes »: La Cour suprême annule les arrêtés du ministre de la communication

Médias « conformes ou non-conformes »: La Cour suprême annule les arrêtés du ministre de la communication - 11/12/2025

RSS Syndication