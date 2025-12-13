Cambriolage de la Résidence « Totem » à Saly: Trois vigiles accusés de négligence

Un cambriolage s’est produit dans la nuit du 13 novembre à la résidence Totem, à Saly Portudal, où une bande organisée s’est introduite et a dévalisé six magasins, opérant dans le calme et à proximité de trois vigiles en poste (deux Sierra-léonais et un Sénégalais), rapporte l’Observateur. Aucun signal d’alerte n’a été donné, et les vigiles affirment n’avoir rien vu ni entendu au moment des faits.







Les faits se sont déroulés dans la nuit du 13 novembre 2025, vers 3h du matin à la Résidence de standing « Totem » à Saly Portudal. Une bande organisée a fracturé et pillé six magasins à l'intérieur de la résidence, de manière méthodique et sans être dérangée. Les trois vigiles de service cette nuit-là (un Sénégalais et deux Sierra-Léonais), accusés de négligence grave, voire de complicité.







En termes de justification, chacun des vigiles a présenté une justification : le chef d’équipe, M. Seck, évoque un grave problème de santé l’ayant éloigné de son poste ; M. Touré aurait changé de position sur instruction du chef, se retrouvant trop loin de la zone du cambriolage ; M. Cissé affirme n’avoir rien perçu malgré la proximité. Leurs déclarations, considérées comme suspectes, ont renforcé les soupçons de négligence voire de complicité. Mais parmi les commerces visés, celui de Mme F. Thiandoum a subi un préjudice estimé à près d'un million de FCFA. Elle seule s'est constituée partie civile et réclame trois millions de FCFA en réparation.







Une affaire qui met en lumière les failles et la fiabilité des services de surveillance privée dans les résidences sécurisées, un secteur important sur le littoral sénégalais en pleine expansion. Le verdict du Tribunal de grande instance de Mbour, attendu le 16 décembre, pourrait avoir un impact direct sur la confiance accordée aux sociétés de gardiennage, l’efficacité de la surveillance, et même la perception de la sécurité dans ces quartiers résidentiels recherchés.

