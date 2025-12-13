Saint-Louis : Lutte contre les violences numériques, les acteurs s'engagent et sonnent la mobilisation

Le Comité départemental pour la protection de l’enfant (CDPE), en collaboration avec le Projet de résilience et de développement communautaire de la Vallée du fleuve Sénégal (PRDC-VFS), a organisé une journée de sensibilisation liée à l’usage du numérique. Objectif : promouvoir des comportements en ligne plus sûrs, en particulier pour les femmes et les enfants, de plus en plus exposés aux dérives d’internet. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique d’alerte face à la montée inquiétante des violences en ligne. Fatma Sy, cheffe du service départemental de l’action sociale, a rappelé l’urgence d’agir rapidement face aux cas de chantages qui se multiplient, touchant en majorité des femmes.



Les chiffres confirment l’ampleur du phénomène : selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), 6,8 % des femmes dans le nord du pays ont déjà été victimes d’une forme de violence numérique. Une réalité alarmante qui, selon Fatma Sy, justifie pleinement l’intensification des campagnes de sensibilisation dans la région.



En réunissant acteurs communautaires, responsables locaux et spécialistes du numérique, cette journée a également permis d’aborder des solutions concrètes : formation aux bons usages, accompagnement des victimes, renforcement de la vigilance familiale et communautaire.



Dans la région du nord, le message reste clair. La protection en ligne est désormais une priorité, et la sensibilisation constitue l’arme la plus efficace pour lutter contre les dérives du numérique.