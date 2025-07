Ziguinchor : 34,9 % de taux de réussite au baccalauréat 2025

Les résultats du baccalauréat session 2025 dans la région de Ziguinchor ont été officiellement publiés. Sur un total de 10 881 candidats inscrits, 3 711 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 34,9 %, selon une source autorisée.



La répartition des candidats met en évidence une prédominance des séries littéraires. Sur les 10 881 inscrits : 9 799 sont issus des séries littéraires,1 007 proviennent des séries scientifiques et techniques et 75 sont inscrits en séries tertiaires. Cette tendance, déjà observée lors des précédentes sessions, illustre la forte orientation des élèves vers les filières littéraires au détriment des séries scientifiques et professionnelles. Parmi les candidats inscrits, 247 ne se sont pas présentés aux épreuves. Du côté des admis, 177 ont obtenu une mention, une performance honorable qui témoigne d’un certain niveau d’excellence malgré les difficultés générales du système.



Avec un peu plus d’un tiers des candidats admis, le taux de réussite de 34,9 % reste en deçà des espérances, même s’il reflète des réalités structurelles connues : surpopulation dans les séries littéraires, manque de moyens dans certaines filières, et besoin de réformes en profondeur.



Les autorités éducatives locales, tout en saluant les efforts des élèves et enseignants, appellent à un renforcement de l’orientation vers les filières scientifiques et techniques, jugées plus porteuses pour l’avenir professionnel des jeunes...