Xi Jinping appelle les États membres de l'OCS à poursuivre la recherche des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant

Le président chinois Xi Jinping a déclaré lundi que les États membres de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) devaient poursuivre la recherche des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant.

M. Xi a fait cette remarque lors de son discours adressé à la 25e Réunion du Conseil des chefs d'État de l'OCS qui se tient à Tianjin.



"Nous devons mieux harmoniser les stratégies de développement et promouvoir la mise en œuvre de haute qualité de l'Initiative 'Ceinture et Route'", a déclaré M. Xi.

Il a appelé les États membres à tirer parti des atouts de leurs méga-marchés et de la complémentarité économique entre eux, ainsi qu'à améliorer la facilitation en matière de commerce et d'investissement.



CGTN