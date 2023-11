Vote du Budget 2023-2024 du MITTD : le DG de Dakar Dem Dikk plébiscité par des députés!

Le projet de budget 2024 du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a été voté ce mardi devant la représentation nationale. Ce fut en présence du ministre des transports terrestres et du désenclavement et ses équipes.



Le projet de budget qui s'inscrit en droite ligne du troisième Plan d'Actions prioritaires (PAP 3) du Plan Sénégal Emergent (PSE) qui constitue le cadre de référence de l'exécution de la politique de l'État en matière de réalisation d'infrastructures et de création de services de transports terrestres. Dans ce domaine du transport terrestre, et conformément à sa politique, “le gouvernement du Sénégal fait des routes, Dakar Dem Dikk en fait des lignes”.



C’est volonté manifeste de participer au désenclavement du pays a été vivement salué par les parlementaires qui ont tenu à féliciter le DG de la société nationale de transport, M. Ousmane SYLLA. Certains ont même plaidé pour le renforcement du renouvellement et du renforcement de son parc automobile afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs.