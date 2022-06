Vol présumé d'un enfant : un père de famille faussement accusé et vilipendé dans les réseaux sociaux

Selon nos confrères du journal Libération, la scène se passe dans un bus de « Dakar dem dikk » (Ddd). On y voit un homme en casquette, molesté et insulté par une foule en rage, qui l'accuse d'avoir volé un enfant. L'homme, qui s'exprime difficilement en Wolof, tente de s'expliquer mais personne ne veut comprendre ce qu'il dit.

Écoutant la radio, le chauffeur du bus avait auparavant entendu qu'un enfant, qui portait un maillot, était porté disparu. Or, l'homme en question était avec un garçon de bas âge qui correspondait au signalement en plus de porter un maillot. Il n'en fallait pas plus pour vouer le suspect aux gémonies avant qu'un policier, alerté, ne vienne embarquer le mis en cause présumé. Entre-temps, la vidéo de... cet honnête père de famille a fini sur les réseaux sociaux.

En effet, l'enquête ouverte par le commissariat de Rufisque a établi formellement que le « voleur » est le père de l'enfant comme il tentait de le faire comprendre à la foule. Et il n'y a jamais eu d'enlèvement comme l'a confirmé la maman du gamin qui a été interrogée. Elle a renseigné d'ailleurs qu'elle a divorcé avec le père de l'enfant et chacun assure son tour de garde. C'est ainsi que le père est venu récupérer son fils pour passer un peu de temps avec lui. Tout simplement...