Lutte-Élection à la Ligue de Dakar : Moustapha Guèye élu président avec 56 voix face à Doudou Diagne Diécko
L’ancien champion de l’écurie Fass, Moustapha Guèye, a été élu président de la Ligue de Dakar de lutte, ce samedi 21 février 2026, à l’Arène nationale.
Il a remporté le scrutin avec 56 voix contre 46 face à son adversaire, Doudou Diagne Diécko.
À l’issue du vote, le nouveau président a prononcé un discours axé sur l’unité et la concertation. Il a affirmé sa volonté de travailler avec l’ensemble des acteurs de la lutte dakaroise, y compris ses adversaires du jour.
Moustapha Guèye a notamment tendu la main à Bira Sène ainsi qu’à Doudou Diagne Diécko, appelant à une collaboration pour le développement et la structuration de la lutte dans la région de Dakar.
Battue dans les urnes, la liste conduite par Doudou Diagne Diécko a exprimé sa déception.
« Je rends grâce à Dieu. J’avais un bon programme pour la lutte, mais ceux qui votent ont choisi d’opter pour un autre programme. Ils en assumeront les conséquences », a-t-il déclaré à l’Arène nationale.
Il a également évoqué des « trahisons » lors du scrutin : « Nous étions sûrs d’avoir 83 voix en venant aujourd’hui. Mais certains nous ont trahis et on les connaît. Cela arrive malheureusement et c’est regrettable », a-t-il ajouté.
Samedi 21 Février 2026
RSS Syndication