Thiès : Lancement de la 5e édition du tournoi Champions League Thiès

Les membres du comité d'organisation, sous la houlette du président du tournoi, Monsieur Moustapha Dieng et leurs partenaires, ont procédé hier soir au lancement du tournoi Champions League Thiès.
5e édition du genre, ledit tournoi met aux prises 12 équipes pendant le ramadan au terrain Kocc Arena de Thiès. Selon le président du comité d'organisation, Yoro Ndiaye, les matchs sont programmés les week-ends pour permettre à l'ensemble des férus du ballon rond de pouvoir prendre part à ce grand rendez-vous sportif.
Ainsi, l'objectif principal est de raffermir davantage les relations et permettre aux jeunes de s'épanouir en cette période de ramadan dans le respect des règles, de l'esprit du jeu et de l'adversaire...
