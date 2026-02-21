Thiès : Lancement de la 5e édition du tournoi Champions League Thiès

5e édition du genre, ledit tournoi met aux prises 12 équipes pendant le ramadan au terrain Kocc Arena de Thiès. Selon le président du comité d'organisation, Yoro Ndiaye, les matchs sont programmés les week-ends pour permettre à l'ensemble des férus du ballon rond de pouvoir prendre part à ce grand rendez-vous sportif.

Ainsi, l'objectif principal est de raffermir davantage les relations et permettre aux jeunes de s'épanouir en cette période de ramadan dans le respect des règles, de l'esprit du jeu et de l'adversaire...