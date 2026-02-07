Vol de carburant à Mbeubeuss : deux individus arrêtés et déférés au parquet

Le Commissariat d’arrondissement de Malika a déféré au parquet, le 4 février 2026, deux individus impliqués dans un trafic de carburant au préjudice d’un site de travaux, communément appelé « site des Chinois », situé à la décharge de Mbeubeuss.



Selon une note de la Police nationale, l’opération fait suite à un renseignement opérationnel faisant état de vols récurrents de carburant sur ledit site. Les éléments de la Brigade de recherches (BR), dépêchés sur les lieux, ont intercepté un premier suspect circulant à bord d’un attelage hippomobile (charrette), transportant deux bidons de carburant.



Interpellé et soumis à un interrogatoire sommaire, l’individu a reconnu avoir été mandaté par un tiers pour acheminer le produit vers un atelier clandestin. À l’arrivée des policiers à proximité du site indiqué, plusieurs individus ont tenté de dissimuler des récipients sous des détritus avant de prendre la fuite.



« La fouille minutieuse du périmètre a permis de découvrir quatre (04) bouteilles supplémentaires. À l’intérieur de l’atelier, les agents ont également découvert un camion dont le réservoir avait été fracturé. Le conducteur du véhicule a été appréhendé sur place », précise la Police nationale sur sa page Facebook.



Les deux mis en cause sont passés aux aveux. Toutefois, le conducteur du camion a formulé une allégation relative à la disparition d’une somme de 1.300.000 FCFA, affirmant que cet argent, qu’il aurait dissimulé dans la cabine du véhicule, n’a pas été retrouvé lors de l’intervention policière.



Le carburant saisi a été placé sous scellés au poste de police. Les deux individus ont été mis à la disposition de la justice pour les suites judiciaires appropriées.

