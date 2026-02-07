Vol de carburant à Mbeubeuss : deux individus arrêtés et déférés au parquet


Vol de carburant à Mbeubeuss : deux individus arrêtés et déférés au parquet

Le Commissariat d’arrondissement de Malika a déféré au parquet, le 4 février 2026, deux individus impliqués dans un trafic de carburant au préjudice d’un site de travaux, communément appelé « site des Chinois », situé à la décharge de Mbeubeuss.

Selon une note de la Police nationale, l’opération fait suite à un renseignement opérationnel faisant état de vols récurrents de carburant sur ledit site. Les éléments de la Brigade de recherches (BR), dépêchés sur les lieux, ont intercepté un premier suspect circulant à bord d’un attelage hippomobile (charrette), transportant deux bidons de carburant.

Interpellé et soumis à un interrogatoire sommaire, l’individu a reconnu avoir été mandaté par un tiers pour acheminer le produit vers un atelier clandestin. À l’arrivée des policiers à proximité du site indiqué, plusieurs individus ont tenté de dissimuler des récipients sous des détritus avant de prendre la fuite.

« La fouille minutieuse du périmètre a permis de découvrir quatre (04) bouteilles supplémentaires. À l’intérieur de l’atelier, les agents ont également découvert un camion dont le réservoir avait été fracturé. Le conducteur du véhicule a été appréhendé sur place », précise la Police nationale sur sa page Facebook.

Les deux mis en cause sont passés aux aveux. Toutefois, le conducteur du camion a formulé une allégation relative à la disparition d’une somme de 1.300.000 FCFA, affirmant que cet argent, qu’il aurait dissimulé dans la cabine du véhicule, n’a pas été retrouvé lors de l’intervention policière.

Le carburant saisi a été placé sous scellés au poste de police. Les deux individus ont été mis à la disposition de la justice pour les suites judiciaires appropriées.

Autres articles

Samedi 7 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Une affaire d’homosexualité secoue le monde des célébrités : Des déballages en cours et d’autres arrestations attendues dans les prochaines heures

Une affaire d’homosexualité secoue le monde des célébrités : Des déballages en cours et d’autres arrestations attendues dans les prochaines heures - 07/02/2026

Kolda- 40ème édition de la ziarra de Medinatoul Houda : Le message de paix et d'unité de Moussa Baldé

Kolda- 40ème édition de la ziarra de Medinatoul Houda : Le message de paix et d'unité de Moussa Baldé - 07/02/2026

Marché Castors : un commerçant arrêté pour trafic de substances psychotropes

Marché Castors : un commerçant arrêté pour trafic de substances psychotropes - 07/02/2026

Université Iba Der Thiam de Thiès : Le CROUS/ T annonce la fermeture des services de restauration

Université Iba Der Thiam de Thiès : Le CROUS/ T annonce la fermeture des services de restauration - 07/02/2026

Traite humaine, exploitation sexuelle : Deux « mamas » nigérianes devant la justice

Traite humaine, exploitation sexuelle : Deux « mamas » nigérianes devant la justice - 07/02/2026

Journée internationale de la tolérance zéro contre les MGF : Les clubs de jeunes filles leaders de Kolda en ordre de bataille...

Journée internationale de la tolérance zéro contre les MGF : Les clubs de jeunes filles leaders de Kolda en ordre de bataille... - 07/02/2026

Le journaliste Falil Gadio poursuivi pour incitation à la violence, son avocat conteste : « Il n’y a aucun acte positif, aucune complicité… »

Le journaliste Falil Gadio poursuivi pour incitation à la violence, son avocat conteste : « Il n’y a aucun acte positif, aucune complicité… » - 07/02/2026

UGB : les étudiants passent à l'acte et vont au front contre les FDS

UGB : les étudiants passent à l'acte et vont au front contre les FDS - 06/02/2026

Crise à l’UCAD : l’Intersyndicale du COUD annonce 48 heures de grève à partir de ce vendredi

Crise à l’UCAD : l’Intersyndicale du COUD annonce 48 heures de grève à partir de ce vendredi - 06/02/2026

Kaolack : Le Khalife mondial de la Tidianya rend visite aux khalifes de Médina Baye et de Léona Niassène

Kaolack : Le Khalife mondial de la Tidianya rend visite aux khalifes de Médina Baye et de Léona Niassène - 06/02/2026

Levées mécaniques d’immunité et sans condamnation : Quand l’assemblée nationale fonce dans l’impasse

Levées mécaniques d’immunité et sans condamnation : Quand l’assemblée nationale fonce dans l’impasse - 06/02/2026

Pape Gorgui Ndong descend en flammes Seydi Gassama : « Vous êtes dans le commerce de l’indignation! »

Pape Gorgui Ndong descend en flammes Seydi Gassama : « Vous êtes dans le commerce de l’indignation! » - 06/02/2026

Air Sénégal dévoile sa carte Trader pour les professionnels du commerce

Air Sénégal dévoile sa carte Trader pour les professionnels du commerce - 06/02/2026

Crise de la dette / Alioune Tine « le FMI doit nous donner des explications… soit c’est par ignorance, soit c’est délibéré »

Crise de la dette / Alioune Tine « le FMI doit nous donner des explications… soit c’est par ignorance, soit c’est délibéré » - 06/02/2026

Fermeture des restaurants de l’UCAD :

Fermeture des restaurants de l’UCAD : "l’État veut désormais affamer les étudiants en décidant de fermer les restaurants universitaires " le député Abdou Mbow dénonce une décision « illégale et inhumaine » - 06/02/2026

Conseil départemental de Thiès : Adoption à l'unanimité du projet de budget de l'année 2026

Conseil départemental de Thiès : Adoption à l'unanimité du projet de budget de l'année 2026 - 06/02/2026

UCAD-Fermeture des restaurants : Les étudiants décrètent une cessation des activités administratives et menacent de passer à la vitesse supérieure

UCAD-Fermeture des restaurants : Les étudiants décrètent une cessation des activités administratives et menacent de passer à la vitesse supérieure - 06/02/2026

Maroc : les supporters sénégalais détenus annoncent une grève de la faim

Maroc : les supporters sénégalais détenus annoncent une grève de la faim - 06/02/2026

Candidature de Macky Sall à l’ONU : des voix s’élèvent contre un éventuel soutien du Sénégal

Candidature de Macky Sall à l’ONU : des voix s’élèvent contre un éventuel soutien du Sénégal - 06/02/2026

De faux marabout à maître-chanteur : Babacar Sy menaçait de transformer son bienfaiteur en chat

De faux marabout à maître-chanteur : Babacar Sy menaçait de transformer son bienfaiteur en chat - 06/02/2026

Arnaque et charlatanisme : Seydou Seck, l’influenceur TikTok aux fausses promesses, tombe dans les filets de la police

Arnaque et charlatanisme : Seydou Seck, l’influenceur TikTok aux fausses promesses, tombe dans les filets de la police - 06/02/2026

Cybertempête en chaîne sur l’État : après la Daf, le gardien du numérique Senum SA pris pour cible … la cybersécurité de l’État sénégalais en question

Cybertempête en chaîne sur l’État : après la Daf, le gardien du numérique Senum SA pris pour cible … la cybersécurité de l’État sénégalais en question - 06/02/2026

Début des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis à Oman

Début des pourparlers entre l'Iran et les Etats-Unis à Oman - 06/02/2026

Université Iba Der Thiam de Thiès: les étudiants décrètent 48 heures sans tickets, renouvelables

Université Iba Der Thiam de Thiès: les étudiants décrètent 48 heures sans tickets, renouvelables - 06/02/2026

Incitation aux agressions : le journaliste de Sénégal7 Falil Gadio convoqué à la BR de Faidherbe

Incitation aux agressions : le journaliste de Sénégal7 Falil Gadio convoqué à la BR de Faidherbe - 06/02/2026

Université Gaston Berger de Saint Louis : la CESL décrète 48 heures de Journées sans ticket renouvelables

Université Gaston Berger de Saint Louis : la CESL décrète 48 heures de Journées sans ticket renouvelables - 06/02/2026

Accident avant le péage de Thiaroye : forte perturbation du trafic

Accident avant le péage de Thiaroye : forte perturbation du trafic - 06/02/2026

Soins en Israël : Pape Natango Mbaye témoigne de son parcours médical contre la dystonie

Soins en Israël : Pape Natango Mbaye témoigne de son parcours médical contre la dystonie - 06/02/2026

4000 conteneurs vides coincés à Bamako : Le port Dakar paie le prix de l’instabilité malienne

4000 conteneurs vides coincés à Bamako : Le port Dakar paie le prix de l’instabilité malienne - 06/02/2026

« Des menaces hybrides nous obligent à repenser la sécurité » : La proposition du ministre Cheikh Niang pour l’Afrique

« Des menaces hybrides nous obligent à repenser la sécurité » : La proposition du ministre Cheikh Niang pour l’Afrique - 06/02/2026

RSS Syndication