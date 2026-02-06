Conseil départemental de Thiès : Adoption à l'unanimité du projet de budget de l'année 2026


Conseil départemental de Thiès : Adoption à l'unanimité du projet de budget de l'année 2026
Comme à l'accoutumée, le budget du Conseil départemental de Thiès, a été adopté à l'unanimité le 29 janvier dernier par les conseillers départementaux, tous conseillers confondus. 
 
En effet, grâce au leadership et au respect que lui voue le conseil, le président Pape Siré Dia, a encore réussi à mobiliser ledit conseil autour d'un consensus fort.
 
Ainsi, le projet de budget qui a été soumis à l'examen du conseil, s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de trois cent vingt deux millions sept cent quinze mille six cent quarante-sept (322.715.647) FCFA en section fonctionnement et trois soixante huit millions huit cent soixante dix-huit mille six cent quatre-vingt-cinq (368.878.685) FCFA en section investissement soit un montant global de six cent quatre-vingt-onze millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent trente deux (691.594.332) F CFA contre six cent quarante-huit millions sept cent cinq mille deux cent seize (648.705.216) F CFA dont trois cent trois millions trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent quarante-sept (303.395.647) F CFA en section fonctionnement et trois cent quarante-cinq millions trois cent neuf mille cinq cent soixante-neuf (345.309.569) FCFA en section investissement en 2025, soit une hausse globale de quarante deux millions huit cent quatre-vingt-neuf mille cent seize (42.889.116)F CFA en valeur absolue et 6,6 % en valeur relative. 
 
En effet, les recettes prévisionnelles du Département pour l’exercice budgétaire 2026 sont estimées à la somme globale de six cent quatre-vingt-onze millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent trente deux (691.594.332) F CFA et sont réparties comme suit: ° les recettes de fonctionnement; les recettes s’élèvent à trois cent vingt deux millions sept cent quinze mille six cent quarante-sept (322.715.647) FCFA contre trois cent trois millions trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent quarante-sept (303.395.647) F CFA en 2025 soit une hausse de dix-neuf millions trois cent vingt mille (19.320.000) F CFA en valeur absolue et 6,36 % en valeur relative. Elles sont constituées : - des recettes imprévues : cent vingt millions (120.000.000) F CFA; - du fonds de dotation de l’État : deux cent deux millions sept cent quinze mille six cent quarante-sept (202.715.647) F CFA
 
Aussi, les recettes d’investissement s’élèvent à trois cent soixante huit millions huit cent soixante dix-huit mille six cent quatre-vingt-cinq (368.878.685) FCFA contre trois cent quarante-cinq millions trois cent neuf mille cinq cent soixante-neuf (345.309.569) F CFA en 2025, soit une hausse de vingt-trois millions cinq cent soixante neuf mille cent seize (23.569.116) F CFA en valeur absolue et 6,82 % en valeur relative...
Vendredi 6 Février 2026
