Université Iba Der Thiam de Thiès : Le CROUS/ T annonce la fermeture des services de restauration

À la suite du mot d’ordre des journées sans tickets décrété par la Conférence des amicales d'étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, la direction du Centre Régional des Œuvres Universitaires Sociales de Thiès (CROUS/T), a pris la décision, après une réunion avec les représentants d'étudiants afin d'échanger sur la situation, de fermer jusqu'à nouvel ordre les services de restauration des campus de VCN et de l'hôtel du Rail.
"Cette mesure fait suite au refus volontaire des usagers de s'acquitter du coût symbolique requis pour l'utilisation du service de restauration...", a-t-on précisé.
À rappeler que les étudiants ont décrété hier des journées sans tickets, de 48 heures renouvelables, pour dénoncer la suppression des rappels de bourses...
