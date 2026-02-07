Marché Castors : un commerçant arrêté pour trafic de substances psychotropes

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar a mené, les 4 et 5 février 2026, une opération ayant abouti à l’arrestation de deux individus et à la saisie d’un important stock de médicaments psychotropes détournés de leur usage légal.



Selon un communiqué de la Police nationale, l’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de l’existence d’un réseau de vente illicite de produits psychotropes au marché Castors, dirigé par un commerçant de la localité.



Dans un premier temps, le principal suspect a été placé sous filature. Une équipe de surveillance l’a intercepté dans son établissement alors qu’il s’apprêtait à effectuer une livraison. Une palpation de sécurité a permis de découvrir sur lui une importante somme d’argent, présumée provenir de la vente de ces produits prohibés.



Poursuivant les investigations, et à la suite de l’interrogatoire sommaire du premier mis en cause, les éléments de la BRS ont pu localiser et interpeller le fournisseur, à proximité du terrain de football de Castors. Deux téléphones portables ont été saisis sur ce dernier.



La perquisition minutieuse de la boutique du commerçant a permis la saisie d’un véritable arsenal thérapeutique, composé notamment de : quatre (04) boîtes d’Alparaz ; quarante-trois (43) boîtes de Lexomyl ;onze (11) boîtes de Valium ; deux (02) boîtes de Bromazépam ; deux (02) paquets de Temesta ; quarante-sept (47) boîtes de Rivotril.



Quatre (04) téléphones portables ainsi que des fonds numéraires ont également été saisis.



Les deux suspects ont reconnu les faits. Ils ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et trafic de substances psychotropes.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices dans la chaîne d’approvisionnement.

