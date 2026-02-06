Pape Gorgui Ndong descend en flammes Seydi Gassama : « Vous êtes dans le commerce de l’indignation! »

Après que Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, a mis en garde le président Bassirou Diomaye Faye contre tout soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire Général de l’ONU, l’ancien ministre de la Jeunesse Pape Gorgui Ndong a répliqué avec une virulence rare.



Dans sa déclaration initiale, Seydi Gassama avait averti que soutenir Macky Sall constituerait une « trahison de la mémoire de plus de 65 Sénégalais tués par son régime » et affirme que « sans le sacrifice de ces jeunes sénégalais », le président Diomaye ne serait jamais parvenu au pouvoir. Le directeur d’Amnesty appelait également les États membres de l’Union Africaine à se rappeler que la paix, le développement et les droits humains constituent les trois piliers de l’ONU.







La riposte de Pape Gorgui Ndong, membre du Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République, ne s’est pas fait attendre. « Vous n’êtes plus un défenseur des droits humains. Vous êtes devenu un acteur politique à visage découvert, qui se cache derrière les morts pour imposer ses préférences idéologiques à l’État sénégalais », écrit l’ancien ministre, qualifiant la sortie de Gassama d’« acte d’intimidation politique » plutôt que d’« alerte morale ».







Pape Gorgui Ndong conteste frontalement la légitimité du directeur d’Amnesty à porter de telles accusations. « Qui êtes-vous pour décréter la trahison ? Un élu ? Non. Un juge ? Non. Un représentant des familles de victimes ? Non plus. Vous êtes un militant, et rien d’autre », martèle-t-il, rappelant qu’aucune juridiction, nationale ou internationale, n’a établi la responsabilité pénale personnelle de Macky Sall pour les faits tragiques invoqués. L’ancien ministre accuse Gassama de faire le choix délibéré du « mensonge moralement utile ».







Le point d’achoppement principal reste cette phrase de Seydi Gassama affirmant que sans les morts, Diomaye Faye ne serait pas président. « Cette phrase vous disqualifie définitivement. Elle révèle votre conception réelle de la politique. Les morts comme argument, les cadavres comme levier, le suffrage universel comme simple conséquence collatérale du chaos. C’est indigne. C’est obscène », fustige Pape Gorgui Ndong. L’ancien ministre poursuit en affirmant que Seydi Gassama n’est pas le dépositaire de la douleur nationale. « Vous n’êtes pas le propriétaire de la mémoire des victimes. Vous n’êtes pas le tribunal moral du Sénégal. » Selon lui, le discours de Gassama ne produit « ni justice, ni vérité, ni réparation », mais attise « la haine » et radicalise le débat public, poussant le Sénégal vers « une diplomatie de ressentiment, dictée par l’émotion et la vengeance symbolique ».







Pape Gorgui Ndong dénonce également les contradictions du militant qui invoque les principes de l’ONU tout en violant, selon lui, les règles fondamentales de justice : « pas de présomption d’innocence, pas de rigueur juridique, pas de neutralité, pas de respect des procédures ».

