Kaolack : Le Khalife mondial de la Tidianya rend visite aux khalifes de Médina Baye et de Léona Niassène

Le khalife mondial de la Tidjanya, Cheikh Sidi Ali Tidjani Bel Arabi est présentement à Kaolack pour une visite de deux jours. Le khalife a été reçu d’abord à Kabatoki par Cheikh Baba Diallo. Il a ensuite rendu visite au Khalife général de Médina Baye où il s’est longuement entretenu en privé avec Serigne Cheikh Mahy Niass. Enfin, Cheikh Sidi Ali Tijani Bel Arabi a fait cap sur Léona Niassène où il a effectué la prière du vendredi au côté du Khalife, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass. Ce dernier lui a remis, après la prière, des exemplaires du Saint Coran.

Le khalife mondial de la Tidjanya n’a pas encore fait de déclaration officielle, mais selon certaines indiscrétions, cette visite entre dans le cadre du renforcement des liens entre tous les foyers religieux, les disciples et les adeptes de la Tarikha tidjane au Sénégal. Cheikh Sidi Ali Tijani Bel Arabi va passer la nuit à Kaolack avant de rallier Kaffrine pour rendre visite aux foyers religieux du Ndoucoumane.