UCAD-Fermeture des restaurants : Les étudiants décrètent une cessation des activités administratives et menacent de passer à la vitesse supérieur

Une crise ouverte a éclaté ce vendredi 6 février 2026 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), dirigé par le Dr Ndéné Mbodji, a annoncé la fermeture immédiate et jusqu'à nouvel ordre de tous les restaurants universitaires. Cette décision fait suite à des "actes de sabotage appelés Journées Sans Tickets (JST), perpétrés par un groupe d'étudiants". Selon le COUD, ces agissements compromettent gravement les investissements réalisés, dégradent les infrastructures et impactent les ressources financières. Conformément aux instructions du Ministère de l'Enseignement supérieur, le COUD a précisé qu'"aucune JST ne sera tolérée".



La réaction des étudiants a été immédiate. Le Collectif des amicales de l'UCAD a publié un communiqué dénonçant cette fermeture survenue "sous ordre du ministre" Daouda Ngom, soulignant qu'en "ces périodes d'examen, les étudiants n'ont pas pu se restaurer". Face à cette situation, le collectif a décrété "une cessation des activités administratives du COUD". Adoptant un ton ferme, le collectif affirme que "l'intimidation ne passera pas" et menace, si l'attitude de l'autorité persiste, de passer "immédiatement à la vitesse supérieure". Ils demandent à leur base de se tenir prête. D'ailleurs, une assemblée Générale d'urgence a été convoquée par le collectif des amicales de l'Ucad, vers 12h devant la direction du Coud.





