Air Sénégal dévoile sa carte Trader pour les professionnels du commerce

La compagnie aérienne nationale renforce son programme de fidélité avec une offre ciblée sur les besoins des commerçants effectuant des déplacements fréquents. Air Sénégal a annoncé ce jeudi le lancement de la carte Trader, une nouvelle catégorie au sein de son programme de fidélité Teranga. L’initiative vise à mieux accompagner les opérateurs économiques et commerçants dans leurs déplacements professionnels.







La carte Trader se distingue par plusieurs avantages pensés pour les voyageurs d’affaires réguliers. Outre des bénéfices renforcés et une franchise bagages élargie, elle offre notamment la possibilité de créditer rétroactivement les miles accumulés sur les vols effectués au cours des 24 derniers mois, une mesure particulièrement attractive pour les clients fidèles de la compagnie. « La carte Trader s’inscrit dans notre ambition d’adapter nos offres aux réalités du marché et de nos clients. Il s’agit d’une réponse aux besoins de transport des commerçants et acteurs économiques », a expliqué M. Assane Sambe, Directeur Commercial et Marketing d’Air Sénégal.







Ce nouveau produit témoigne de la volonté de la compagnie nationale de diversifier ses services et de répondre de manière plus précise aux attentes des différents segments de sa clientèle, en particulier les professionnels qui contribuent activement au dynamisme économique du pays.







Les commerçants intéressés peuvent obtenir davantage d’informations sur les conditions d’adhésion en contactant le service client d’Air Sénégal au +221 301 15 15 16 ou en se rendant dans l’une des agences de voyage de la compagnie.

