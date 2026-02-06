Fermeture des restaurants de l’UCAD : "l’État veut désormais affamer les étudiants en décidant de fermer les restaurants universitaires " le député Abdou Mbow dénonce une décision « illégale et inhumaine »

La décision de l’État de fermer les restaurants universitaires de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) continue de susciter de vives réactions sur la scène politique. Le député Abdou Mbow est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il qualifie de mesure « injuste, illégale et profondément inhumaine », visant selon lui à fragiliser davantage les étudiants.



Dans une déclaration rendue publique, le parlementaire s’indigne du contexte dans lequel intervient cette décision. « Après le refus du paiement des bourses des étudiants, l’État veut désormais affamer ces derniers en décidant de fermer les restaurants universitaires », a-t-il martelé, estimant que cette fermeture prive des milliers d’étudiants de leur seul moyen d’accès à une alimentation décente.



Pour Abdou Mbow, cette mesure constitue une atteinte grave aux droits sociaux des étudiants. Il dénonce une politique qu’il juge irresponsable et déconnectée des réalités du milieu universitaire, où de nombreux apprenants vivent déjà dans une précarité extrême. « Empêcher les étudiants de pouvoir se restaurer, c’est compromettre leur santé, leur dignité et leurs chances de réussite », a-t-il souligné.



Face à cette situation, le député lance un appel solennel à l’ensemble des forces vives de la nation — syndicats, société civile, acteurs politiques et citoyens — afin de se mobiliser contre cette décision. Il invite à une dénonciation collective de ce qu’il considère comme une injustice sociale majeure, qui risque d’aggraver les tensions et la détresse au sein du campus universitaire.

